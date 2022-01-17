Опубликованы характеристики новейшего кроссовера Kia Niro 2022
Рассекречены характеристики гибридного Kia Niro. Вскоре линейку расширят плаг-ин гибрид и электромобиль.
Появились характеристики Kia Niro второго поколения. Новый кроссовер уже в этом месяце поступает в продажу на родине, в Южной Корее. Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Новый Kia Niro 2022 выглядит гораздо оригинальнее предшественника. Кроссовер построен на новой платформе и стал несколько крупнее.
Размеры Kia Niro 2022:
- Длина – 4420 мм
- Ширина – 1825 мм
- Высота – 1545 мм
- Колесная база – 2700 мм
Салон Kia Niro стал просторнее. К тому же, объем багажника вырос с 436 до 451 л благодаря тому, что аккумуляторную батарею перенесли под задние сиденья.
Характеристики Kia Niro 2022
Первым в продажу поступит гибрид Kia Niro. Его силовая установка осталась прежней: 1,6-литровая 105-сильная бензиновая четверка работает в паре с 43-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 143 л. с. А вот 6-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями доработана.Важно
Под конец 2022 года линейку Kia Niro второго поколения расширят – появятся подзаряжаемый гибрид и электромобиль. Не исключено, что они также сохранят силовые установки предшественника.
Гибридный кроссовер Kia получил интересную функцию: его навигационная система может распознавать зеленые зоны и автоматически переходить в электрический режим, чтобы не загрязнять окружающую среду.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украину едет новый Kia Sportage 2022 и сообщал подробности и цены.
Так же мы писали о новом кроссовере Renault. Он сменит модель Kadjar.