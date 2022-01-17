Опубликованы характеристики новейшего кроссовера Kia Niro 2022

Рассекречены характеристики гибридного Kia Niro. Вскоре линейку расширят плаг-ин гибрид и электромобиль.

Появились характеристики Kia Niro второго поколения. Новый кроссовер уже в этом месяце поступает в продажу на родине, в Южной Корее. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

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Новый Kia Niro 2022 выглядит гораздо оригинальнее предшественника. Кроссовер построен на новой платформе и стал несколько крупнее.

[ + – ] Силовая утсановка гибрида перешла в наследство от предшественника Фото: Kia

Размеры Kia Niro 2022:

Длина – 4420 мм

Ширина – 1825 мм

Высота – 1545 мм

Колесная база – 2700 мм

Салон Kia Niro стал просторнее. К тому же, объем багажника вырос с 436 до 451 л благодаря тому, что аккумуляторную батарею перенесли под задние сиденья.

[ + – ] Кроссовер стал просторнее внутри, а его багажник увеличен Фото: Kia

Характеристики Kia Niro 2022

Первым в продажу поступит гибрид Kia Niro. Его силовая установка осталась прежней: 1,6-литровая 105-сильная бензиновая четверка работает в паре с 43-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 143 л. с. А вот 6-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями доработана.

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Под конец 2022 года линейку Kia Niro второго поколения расширят – появятся подзаряжаемый гибрид и электромобиль. Не исключено, что они также сохранят силовые установки предшественника.

Гибридный кроссовер Kia получил интересную функцию: его навигационная система может распознавать зеленые зоны и автоматически переходить в электрический режим, чтобы не загрязнять окружающую среду.

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