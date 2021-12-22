В Украину едет новый Kia Sportage 2022: подробности и цены

Kia Sportage 2022 со старта будет доступен только с одним двигателем. Комплектация авто стала богаче.

В Украине стартуют продажи Kia Sportage пятого поколения. Кроссовер появится в начале 2022 года и его цены и комплектации уже объявлены. Об этом сообщает официальный сайт Kia в Украине.

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[ + – ] Кроссовер со старта будет доступен только с 2,0-литровым мотором Фото: Kia

Новый Kia Sportage подрос до 4515 мм в длину при колесной базе в 2680 мм. Дизайн автомобиля стал гораздо выразительнее и оригинальнее – с широкой решеткой радиатора и изогнутыми светодиодными фарами. В салоне появилась виртуальная панель приборов.

Kia Sportage 2022 поначалу будет доступен исключительно с 2,0-литровым 156-сильным бензиновым двигателем. Предложат версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, передним либо полным приводом.

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Купить Kia Sportage в Украине можно по цене от 644 974 гривен. Базовая комплектация Comfort расширена и включает 17-дюймовые диски, кондиционер, датчик света, подогрев руля и сидений, камеру заднего вида, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Kia

Версия Prestige (от 728 926 гривен) добавляет двухзонный климат-контроль, парктроник и датчик дождя. Топовый вариант GT-Line (1 049 240 гривен) получил кожаный салон, 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, электропривод и вентиляцию сидений, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и контроля "слепых" зон.

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