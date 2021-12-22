В Україну їде новий Kia Sportage 2022: подробиці та ціни

Kia Sportage 2022 зі старту буде доступний лише з одним двигуном. Комплектація авто стала багатшою.

В Україні стартує продаж Kia Sportage п'ятого покоління. Кросовер з'явиться на початку 2022 року та його ціни і комплектації вже оголошені. Про це повідомляє офіційний сайт Kia в Україні.

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[ + – ] Кросовер зі старту буде доступний тільки з 2,0-літровим двигуном Фото: Kia

Новий Kia Sportage виріс до 4515 мм завдовжки при колісній базі 2680 мм. Дизайн автомобіля став набагато виразнішим і оригінальнішим – з широкою решіткою радіатора та вигнутими світлодіодними фарами. У салоні з'явилася віртуальна панель приладів.

Kia Sportage 2022 спочатку буде доступний винятково з 2,0-літровим 156-сильним бензиновим двигуном. Запропонують версії із 6-ступеневою механічною та автоматичною КПП, переднім або повним приводом.

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Придбати Kia Sportage в Україні можна за ціною від 644 974 гривень. Базова комплектація Comfort розширена та включає 17-дюймові диски, кондиціонер, датчик світла, підігрів керма та сидінь, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Kia

Версія Prestige (від 728 926 гривень) додає двозонний клімат-контроль, парктронік та датчик дощу. Топовий варіант GT-Line (1 049 240 гривень) отримав шкіряний салон, 19-дюймові диски, безключовий доступ, електропривід та вентиляцію сидінь, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду та контролю "сліпих" зон.

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