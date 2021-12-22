RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

В Україну їде новий Kia Sportage 2022: подробиці та ціни

2001
Kia Sportage 2022, новий Kia Sportage, Kia Sportage, кросовер Kia Sportage, купити Kia Sportage
Фото: Kia | Kia Sportage 2022 серйозно змінився зовні

Kia Sportage 2022 зі старту буде доступний лише з одним двигуном. Комплектація авто стала багатшою.

В Україні стартує продаж Kia Sportage п'ятого покоління. Кросовер з'явиться на початку 2022 року та його ціни і комплектації вже оголошені. Про це повідомляє офіційний сайт Kia в Україні.

Kia Sportage 2022, новий Kia Sportage, Kia Sportage, кросовер Kia Sportage, купити Kia Sportage
Кросовер зі старту буде доступний тільки з 2,0-літровим двигуном
Фото: Kia

Новий Kia Sportage виріс до 4515 мм завдовжки при колісній базі 2680 мм. Дизайн автомобіля став набагато виразнішим і оригінальнішим – з широкою решіткою радіатора та вигнутими світлодіодними фарами. У салоні з'явилася віртуальна панель приладів.

Kia Sportage 2022 спочатку буде доступний винятково з 2,0-літровим 156-сильним бензиновим двигуном. Запропонують версії із 6-ступеневою механічною та автоматичною КПП, переднім або повним приводом.

Важливо
Які елітні автомобілі та суперкари купували українці у 2021 році (список)
Які елітні автомобілі та суперкари купували українці у 2021 році (список)

Придбати Kia Sportage в Україні можна за ціною від 644 974 гривень. Базова комплектація Comfort розширена та включає 17-дюймові диски, кондиціонер, датчик світла, підігрів керма та сидінь, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Kia Sportage 2022, новий Kia Sportage, Kia Sportage, кросовер Kia Sportage, купити Kia Sportage
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Kia

Версія Prestige (від 728 926 гривень) додає двозонний клімат-контроль, парктронік та датчик дощу. Топовий варіант GT-Line (1 049 240 гривень) отримав шкіряний салон, 19-дюймові диски, безключовий доступ, електропривід та вентиляцію сидінь, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду та контролю "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав про старт продажу нового Nissan Qashqai в Україні. Кросовер радикально змінився.