В Україні стартують продажі нового Nissan Qashqai 2022: комплектації та ціни

Nissan Qashqai зі старту отримає 1,3-літрові турбомотори. Будуть версії з переднім і повним приводом.

Новий Nissan Qashqai третього покоління їде до України. Перші автомобілі в нашій країні з'являться вже в січні, і їхня вартість вже оголошена. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Nissan в Україні.

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[ + – ] Кросовер запропонують із 1,3-літровими турбомоторами Фото: Nissan

Nissan Qashqai 2022 став трохи більшим і яскравішим на вигляд. Кросовер просторіший за попередника, а об'єм його багажника зріс до 504 л.

[ + – ] Nissan Qashqai запропонований у п'яти версіях Фото: Nissan

Модель дебютує в Україні з 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 та 150 к. с. У першому випадку кросовер комплектується 6-ступінчастою механічною КПП, у другому – варіатором. Повний привід запропонований за доплату потужнішої версії.

[ + – ] Топові версії отримали віртуальну панель приладів Фото: Nissan

Купити Nissan Qashqai 2022 можна буде за ціною від 697 020 гривень, причому комплектація моделі розширена. Базова версія Visia оснащена діодними фарами, запуском із кнопки, кондиціонером і датчиком світла. До того ж у всіх Qashqai тепер є системи автоматичного гальмування, контролю смуги та сліпих зон, розпізнавання знаків і втоми водія.

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"Середня" версія N-Connecta (від 895 450 гривень) додає 18-дюймові диски, камеру заднього виду, парктронік, датчик дощу, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, підігрів передніх сидінь і керма.

[ + – ] Об'єм багажника виріс до 504 л. Фото: Nissan

Топовий варіант Tekna+ (від 1 071 900 гривень) отримав шкіряний салон, віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло, електропривод сидінь і дверей багажника, масаж крісел, камери кругового огляду, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.

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