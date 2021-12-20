В Україні стартують продажі нового Nissan Qashqai 2022: комплектації та ціни
Nissan Qashqai зі старту отримає 1,3-літрові турбомотори. Будуть версії з переднім і повним приводом.
Новий Nissan Qashqai третього покоління їде до України. Перші автомобілі в нашій країні з'являться вже в січні, і їхня вартість вже оголошена. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Nissan в Україні.
Nissan Qashqai 2022 став трохи більшим і яскравішим на вигляд. Кросовер просторіший за попередника, а об'єм його багажника зріс до 504 л.
Модель дебютує в Україні з 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 та 150 к. с. У першому випадку кросовер комплектується 6-ступінчастою механічною КПП, у другому – варіатором. Повний привід запропонований за доплату потужнішої версії.
Купити Nissan Qashqai 2022 можна буде за ціною від 697 020 гривень, причому комплектація моделі розширена. Базова версія Visia оснащена діодними фарами, запуском із кнопки, кондиціонером і датчиком світла. До того ж у всіх Qashqai тепер є системи автоматичного гальмування, контролю смуги та сліпих зон, розпізнавання знаків і втоми водія.Важливо
"Середня" версія N-Connecta (від 895 450 гривень) додає 18-дюймові диски, камеру заднього виду, парктронік, датчик дощу, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, підігрів передніх сидінь і керма.
Топовий варіант Tekna+ (від 1 071 900 гривень) отримав шкіряний салон, віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло, електропривод сидінь і дверей багажника, масаж крісел, камери кругового огляду, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.
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