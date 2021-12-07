В Україні з'явилися новітні електромобілі Audi

Audi Q4 e-tron та e-tron Sportback незабаром почнуть продавати в Україні. Це найдоступніші електрокари німецької марки.

В Ужгороді помітили електричний кросовер Audi Q4 e-tron і його купеподібний варіант Sportback. Нові електромобілі Audi щойно ввезли в Україну. Фото авто опублікували на Instagram-сторінці drive.luxury.

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[ + – ] Audi Q4 e-tron — найдоступніший електрокросовер марки

Новий Audi Q4 e-tron 2021 — найдоступніший електрокар німецької марки, у Європі його ціни стартують із 41 900 євро. Купити Audi Q4 e-tron Sportback можна за ціною від 43 900 євро. Вартість моделей в Україні поки не оголошена, але, напевно, найближчим часом її оголосять.

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Кросовери досягають приблизно 4,6 м у довжину та побудовані на платформі МЕВ, яку також використовують електромобілі Volkswagen ID. Дизайн виконаний у традиційному стилі Audi, та й компонування салону знайоме за іншими моделями марки.

[ + – ] Запас ходу кросовера — до 520 км

Електрокросовери Audi Q4 e-tron і Q4 e-tron Sportback дебютували в задньопривідних версіях на 170 і 204 к. с. Найбільш сильний варіант розганяється до 100 км/год за 8,5 с. Акумуляторна батарея ємністю 82 кВт∙год забезпечує запас ходу 520 км. З'явиться топова 300-сильна модифікація з повним приводом.

[ + – ] Audi Q4 e-tron Sportback — купеподібна версія моделі

До речі, нещодавно в Audi Q4 e-tron з'явилася видовжена семимісна версія. Автомобіль назвали Q5 e-tron.

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