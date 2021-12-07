В Украине появились новейшие электромобили Audi

Audi Q4 e-tron и e-tron Sportback вскоре начнут продавать в Украине. Это самые доступные электрокары немецкой марки.

В Ужгороде заметили электрический кроссовер Audi Q4 e-tron и его купеобразный вариант Sportback. Новейшие электромобили Audi только-только ввезли в Украину. Фото авто опубликовали на Instagram-странице drive.luxury.

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[ + – ] Audi Q4 e-tron - самый доступный электрокроссовер марки

Новый Audi Q4 e-tron 2021 – самый доступный электрокар немецкой марки, в Европе его цены стартуют с 41 900 евро. Купить Audi Q4 e-tron Sportback можно по цене от 43 900 евро. Стоимость моделей в Украине пока не объявлена, но наверняка в ближайшее время ее огласят.

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Кроссоверы достигают около 4,6 м в длину и построены на платформе МЕВ, которую также используют электромобили Volkswagen ID. Дизайн выполнен в традиционном стиле Audi, да и компоновка салона знакома по другим моделям марки.

[ + – ] Запас хода кроссовера - до 520 км

Электрокроссоверы Audi Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback дебютировали в заднеприводных версиях на 170 и 204 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 8,5 с. Аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 520 км. Позже появится топовая 300-сильная модификация с полным приводом.

[ + – ] Audi Q4 e-tron Sportback - купеобразная версия модели

К слову, недавно у Audi Q4 e-tron появилась удлиненная семиместная версия. Автомобиль назвали Q5 e-tron

Также Фокус рассказывал о презентации в Украине семиместного электрокроссовера Mercedes-Benz EQB. Его предложили в двух версиях.