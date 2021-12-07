В Украине разработали бюджетный электрокроссовер за 170 тыс. гривен

Lulida – компактный четырехместный электрический кроссовер. Его запас хода – 100-200 км.

В Харькове проходит тесты украинский электромобиль Lulida. Недорогой кроссовер планируют запустить в производство и продавать по очень невысокой цене в 170 тыс. гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Авто оснастили мотором мощностью 5,5 л. с.

Электрокар Lulida разработан компанией Vilkon Electric Vehicles. Пока подробностей о модели не очень много. Очевидно ее создали из китайских комплектующих.

Важно

Первый украинский электромобиль вызвал интерес в США (видео)

Украинский электрокар получился небольшим – менее 4 м в длину. У него угловатый дизайн, а хромированная решетка радиатора и С-образные светодиодные фары выполнены в духе гораздо более крупного пикапа Ford F-Series.

[ + – ] Запас хода составляет 100-200 км, в зависимости от типа батареи

Салон Lulida рассчитан на четверых. Оформление довольно лаконично: на передней панели установлены два дисплея, а вместо рычага КПП – круглый переключатель. Тем не менее, предусмотрены электростеклоподъемники, камера заднего вида и мультимедиа с USB-портом.

[ + – ] На передней панели установили два дисплея

Электрический кроссовер оснащен мотором мощностью всего 5,5 л. с. (4 кВт), а его запас хода – 100 км. За доплату доступна более емкая батарея, позволяющая проехать 200 км. Зарядка от домашней электросети занимает примерно 6-7 часов, а в быстром режиме (опция) – 3-4 часа.

Ранее Фокус рассказывал о небольшом украинском электромобиле Konyk. Его оценили в 6500 долларов.