В Украине разработали бюджетный электрокроссовер за 170 тыс. гривен
Lulida – компактный четырехместный электрический кроссовер. Его запас хода – 100-200 км.
В Харькове проходит тесты украинский электромобиль Lulida. Недорогой кроссовер планируют запустить в производство и продавать по очень невысокой цене в 170 тыс. гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
Электрокар Lulida разработан компанией Vilkon Electric Vehicles. Пока подробностей о модели не очень много. Очевидно ее создали из китайских комплектующих.Важно
Украинский электрокар получился небольшим – менее 4 м в длину. У него угловатый дизайн, а хромированная решетка радиатора и С-образные светодиодные фары выполнены в духе гораздо более крупного пикапа Ford F-Series.
Салон Lulida рассчитан на четверых. Оформление довольно лаконично: на передней панели установлены два дисплея, а вместо рычага КПП – круглый переключатель. Тем не менее, предусмотрены электростеклоподъемники, камера заднего вида и мультимедиа с USB-портом.
Электрический кроссовер оснащен мотором мощностью всего 5,5 л. с. (4 кВт), а его запас хода – 100 км. За доплату доступна более емкая батарея, позволяющая проехать 200 км. Зарядка от домашней электросети занимает примерно 6-7 часов, а в быстром режиме (опция) – 3-4 часа.
Ранее Фокус рассказывал о небольшом украинском электромобиле Konyk. Его оценили в 6500 долларов.