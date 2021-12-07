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В Україні розробили бюджетний електрокросовер за 170 тис. гривень

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Електромобіль Lulida, український електромобіль, електричний кросовер
Lulida — невеликий чотиримісний електрокар

Lulida — компактний чотиримісний електричний кросовер. Його запас ходу — 100-200 км.

У Харкові проходить випробування український електромобіль Lulida. Недорогий кросовер планують запустити у виробництво та продавати за дуже невисокою ціною 170 тис. гривень. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Електромобіль Lulida, український електромобіль, електричний кросовер
Автомобіль оснастили двигуном потужністю 5,5 к. с.

Електрокар Lulida розроблений компанією Vilkon Electric Vehicles. Поки що подробиць про модель не дуже багато. Очевидно, її створили з китайських комплектувальних.

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Український електрокар вийшов невеликим — менше 4 м завдовжки. У нього незграбний дизайн, а хромовані грати радіатора та С-подібні світлодіодні фари виконані в дусі набагато більшого пікапа Ford F-Series.

Електромобіль Lulida, український електромобіль, електричний кросовер
Запас ходу становить 100-200 км, залежно від типу батареї

Салон Lulida розрахований на чотирьох. Оформлення досить лаконічне: на передній панелі встановлено два дисплеї, а замість важеля КПП — круглий перемикач. Тим не менш, передбачені електросклопідйомники, камера заднього виду та мультимедіа з USB-портом.

Електромобіль Lulida, український електромобіль, електричний кросовер
На передній панелі встановили два дисплеї

Електричний кросовер оснащений двигуном потужністю всього 5,5 к. с. (4 кВт), а його запас ходу — 100 км. За доплату є більш ємна батарея, що дозволяє проїхати 200 км. Заряджання від домашньої електромережі триває приблизно 6-7 годин, а в швидкому режимі (опція) — 3-4 години.

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