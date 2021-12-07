В Україні розробили бюджетний електрокросовер за 170 тис. гривень
Lulida — компактний чотиримісний електричний кросовер. Його запас ходу — 100-200 км.
У Харкові проходить випробування український електромобіль Lulida. Недорогий кросовер планують запустити у виробництво та продавати за дуже невисокою ціною 170 тис. гривень. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Електрокар Lulida розроблений компанією Vilkon Electric Vehicles. Поки що подробиць про модель не дуже багато. Очевидно, її створили з китайських комплектувальних.Важливо
Український електрокар вийшов невеликим — менше 4 м завдовжки. У нього незграбний дизайн, а хромовані грати радіатора та С-подібні світлодіодні фари виконані в дусі набагато більшого пікапа Ford F-Series.
Салон Lulida розрахований на чотирьох. Оформлення досить лаконічне: на передній панелі встановлено два дисплеї, а замість важеля КПП — круглий перемикач. Тим не менш, передбачені електросклопідйомники, камера заднього виду та мультимедіа з USB-портом.
Електричний кросовер оснащений двигуном потужністю всього 5,5 к. с. (4 кВт), а його запас ходу — 100 км. За доплату є більш ємна батарея, що дозволяє проїхати 200 км. Заряджання від домашньої електромережі триває приблизно 6-7 годин, а в швидкому режимі (опція) — 3-4 години.
Раніше Фокус розповідав про невеликий український електромобіль Konyk. Його оцінили у 6 500 доларів.