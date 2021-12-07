В Україні розробили бюджетний електрокросовер за 170 тис. гривень

Lulida — компактний чотиримісний електричний кросовер. Його запас ходу — 100-200 км.

У Харкові проходить випробування український електромобіль Lulida. Недорогий кросовер планують запустити у виробництво та продавати за дуже невисокою ціною 170 тис. гривень. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

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[ + – ] Автомобіль оснастили двигуном потужністю 5,5 к. с.

Електрокар Lulida розроблений компанією Vilkon Electric Vehicles. Поки що подробиць про модель не дуже багато. Очевидно, її створили з китайських комплектувальних.

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Український електрокар вийшов невеликим — менше 4 м завдовжки. У нього незграбний дизайн, а хромовані грати радіатора та С-подібні світлодіодні фари виконані в дусі набагато більшого пікапа Ford F-Series.

[ + – ] Запас ходу становить 100-200 км, залежно від типу батареї

Салон Lulida розрахований на чотирьох. Оформлення досить лаконічне: на передній панелі встановлено два дисплеї, а замість важеля КПП — круглий перемикач. Тим не менш, передбачені електросклопідйомники, камера заднього виду та мультимедіа з USB-портом.

[ + – ] На передній панелі встановили два дисплеї

Електричний кросовер оснащений двигуном потужністю всього 5,5 к. с. (4 кВт), а його запас ходу — 100 км. За доплату є більш ємна батарея, що дозволяє проїхати 200 км. Заряджання від домашньої електромережі триває приблизно 6-7 годин, а в швидкому режимі (опція) — 3-4 години.

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