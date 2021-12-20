В Украине стартуют продажи нового Nissan Qashqai 2022: комплектации и цены
Nissan Qashqai со старта получит 1,3-литровые турбомоторы. Будут версии с передним и полным приводом.
Новый Nissan Qashqai третьего поколения едет в Украину. Первые автомобили в нашей стране появятся уже в январе и их стоимость уже объявлена. Об этом сообщает официальный сайт Nissan в Украине.
Nissan Qashqai 2022 стал немного крупнее и ярче на вид. Кроссовер просторнее предшественника, а объем его багажника вырос до 504 л.
Модель дебютирует в Украине с 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 150 л. с. В первом случае кроссовер комплектуется 6-ступенчатой механической КПП, во втором – вариатором. Полный привод предложен за доплату для более мощной версии.
Купить Nissan Qashqai 2022 можно будет по цене от 697 020 гривен, причем комплектация модели расширена. Базовая версия Visia оснащена диодными фарами, запуском с кнопки, кондиционером и датчиком света. К тому же, у всех Qashqai теперь есть системы автоматического торможения, контроля полосы и слепых зон, распознавания знаков и усталости водителя.Важно
"Средняя" версия N-Connecta (от 895 450 гривен) добавляет 18-дюймовые диски, камеру заднего вида, парктроник, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и руля.
Топовый вариант Tekna+ (от 1 071 900 гривен) получил кожаный салон, виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло, электропривод сидений и двери багажника, массаж кресел, камеры кругового обзора, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появились новые электромобили Audi. Их привезли в топовой версии.