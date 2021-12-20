В Украине стартуют продажи нового Nissan Qashqai 2022: комплектации и цены

Nissan Qashqai со старта получит 1,3-литровые турбомоторы. Будут версии с передним и полным приводом.

Новый Nissan Qashqai третьего поколения едет в Украину. Первые автомобили в нашей стране появятся уже в январе и их стоимость уже объявлена. Об этом сообщает официальный сайт Nissan в Украине.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кроссовер предложат с 1,3-литровыми турбомоторами Фото: Nissan

Nissan Qashqai 2022 стал немного крупнее и ярче на вид. Кроссовер просторнее предшественника, а объем его багажника вырос до 504 л.

[ + – ] Nissan Qashqai предложен в пяти версиях Фото: Nissan

Модель дебютирует в Украине с 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 150 л. с. В первом случае кроссовер комплектуется 6-ступенчатой механической КПП, во втором – вариатором. Полный привод предложен за доплату для более мощной версии.

[ + – ] Топовые версии получили виртуальную панель приборов Фото: Nissan

Купить Nissan Qashqai 2022 можно будет по цене от 697 020 гривен, причем комплектация модели расширена. Базовая версия Visia оснащена диодными фарами, запуском с кнопки, кондиционером и датчиком света. К тому же, у всех Qashqai теперь есть системы автоматического торможения, контроля полосы и слепых зон, распознавания знаков и усталости водителя.

Важно

Как изменились цены на авто в Украине за последние 20 лет

"Средняя" версия N-Connecta (от 895 450 гривен) добавляет 18-дюймовые диски, камеру заднего вида, парктроник, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и руля.

[ + – ] Объем багажника вырос до 504 л Фото: Nissan

Топовый вариант Tekna+ (от 1 071 900 гривен) получил кожаный салон, виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло, электропривод сидений и двери багажника, массаж кресел, камеры кругового обзора, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появились новые электромобили Audi. Их привезли в топовой версии.