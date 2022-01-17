Опубліковані характеристики нового кросовера Kia Niro 2022

Розсекречено характеристики гібридного Kia Niro. Незабаром лінійку розширять плаг-ін гібридом та електромобілем.

З'явилися характеристики Kia Niro другого покоління. Новий кросовер уже цього місяця надходить у продаж на батьківщині, у Південній Кореї. Про це повідомляє офіційний вебсайт Kia.

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Новий Kia Niro 2022 виглядає набагато оригінальніше за попередника. Кросовер побудований на новій платформі і став дещо більшим.

[ + – ] Силова установка гібрида перейшла у спадок від попередника Фото: Kia

Розміри Kia Niro 2022:

Довжина – 4420 мм

Ширина – 1825 мм

Висота – 1545 мм

Колісна база – 2700 мм

Салон Kia Niro став просторішим. До того ж, об'єм багажника виріс з 436 до 451 л завдяки тому, що акумуляторну батарею перенесли під задні сидіння.

[ + – ] Кросовер став просторішим усередині, а його багажник збільшений Фото: Kia

Характеристики Kia Niro 2022

Першим у продаж надійде гібрид Kia Niro. Його силова установка залишилася незмінною: 1,6-літрова 105-сильна бензинова четвірка працює в парі з 43-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 143 к. с. А ось 6-ступенева роботизована КПП з двома зчепленнями доопрацьована.

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Під кінець 2022 року лінійку Kia Niro другого покоління розширять — з'являться гібрид, що заряджається, і електромобіль. Ймовірно, що вони також збережуть силові установки попередника.

Гібридний кросовер Kia отримав цікаву функцію: його навігаційна система може розпізнавати зелені зони та автоматично переходити в електричний режим, щоб не забруднювати довкілля.

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