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Новый кроссовер Renault показали на официальных фото: он станет преемником Kadjar

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Фото: Renault | Дизайн Renault Austral выдержан в духе нового Megane

Renault Austral построен на платформе нового Nissan Qashqai. Его предложат в бензиновых и гибридных версиях.

Появились официальные тизеры нового Renault Austral. Кроссовер появится в первой половине нынешнего года и придет на смену модели Kadjar. Изображения опубликовали на официальном сайте Renault.

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Renault Austral построен на базе Nissan Qashqai
Фото: Renault

Новый Renault Austral – близкий родственник Nissan Qashqai 2022, ведь два кроссовера построены на платформе CMF-C/D. Известно, что новичок будет немного крупнее Kadjar – 4,51 м в длину. Возросшие размеры позволят увеличить внутреннее пространство и объем багажника.

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Дизайн Renault Austral

Силуэты Renault Austral и Nissan Qashqai схожи, но дизайн будет разным. Внешний вид французского кроссовера будет выдержан в духе электрического Renault Megane E-Tech. На фото можно разглядеть диодные фары с изогнутыми ходовыми огнями и фирменную решетку радиатора.

Салон Renault Austral 2022 пока не показали. Известно, что кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата.

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На выбор предложат двигатели мощностью до 200 л. с.
Фото: Renault

Кроссовер Renault Austral будет предложен с 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами, а также в гибридных версиях мощностью до 200 л. с. А вот дизельных модификаций не будет.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом компактном кроссовере Renault. Он стоит от 5500 долларов.