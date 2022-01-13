Peugeot анонсировали новый электромобиль: у него доступная цена и 400 км запаса хода
Электрокар Peugeot 308 предложат как хэтчбек и универсал. Его оснастят 156-сильным мотором.
Новый Peugeot 308 получит электрическую версию. Представят ее в начале 2023 года, а его производство начнется в июле следующего года. Об этом представители Peugeot сообщили британскому изданию Autocar.
Электромобиль Peugeot e-308 (именно так будет названа модель) будет стоить примерно от 35 тыс. евро. Предложат его в кузовах хэтчбек и универсал. Визуально он мало чем будет отличаться от остальных версий Peugeot 308 2022. Масса электрокара составит около 1600 кг.Важно
Сохранится и фирменная компоновка салона i-Cockpit с небольшим рулевым колесом и высоко посаженой виртуальной панелью приборов, однако ее графику изменят.
Аккумуляторные батареи разместят в днище в задней части автомобиля. По словам представителей Peugeot, это несколько уменьшит багажник e-308. Его объем будет таким же, как у гибридных версий модели – 361 л хэтчбеке и 548 л – в универсале.
Силовая установка электромобиля знакома по Peugeot e-208 и e-2008, но несколько доработана. В частности, мощность мотора увеличат со 136 до 156 л. с., а емкость аккумуляторной батареи вырастет с 50 до 54 кВт∙ч. К тому же, снизят энергопотребление установки, что позволит увеличить запас хода Peugeot e-308 2023 до 400 км (по циклу WLTP).
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