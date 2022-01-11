Представлен самый дешевый Bugatti в истории: он электрический и очень компактный

Электрический Bugatti вскоре поступит в продажу. Это первая двухколесная модель в истории марки.

На шоу электроники CES-2022 в Лас-Вегасе презентовали электросамокат Bugatti. В скором времени он поступит в продажу и станет самой дешевой моделью за всю 113-летнюю историю марки. Об этом сообщает сайт Motor1.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] На дорогу проецируется логотип Этторе Бугатти Фото: Motor1.com

Мало того, это первый двухколесный Bugatti. Поскольку французская компания не имеет опыта создания подобной техники, то разрабатывали самокат вместе с компанией Bytech International, специализирующейся на электроскутерах.

Электросамокат Bugatti оснащен небольшим мотором мощностью 700 Вт (0,95 л. с.). Предусмотрено три режима езды:

Economy – скорость до 14,5 км/ч

City – скорость до 20 км/ч

Sport – скорость до 30 км/ч

[ + – ] Максимальная скорость составляет 30 км/ч Фото: Motor1.com

Аккумуляторная батарея емкостью 10 А∙ч обеспечивает запас хода в 35 км. Ее зарядка занимает 4 часа.

Дизайн самоката выполнен в духе Bugatti. В частности, его тоненький диодный фонарь имитирует заднюю оптику Bugatti Chiron. Можно выбрать синий, серебристый или черный цвет.

Важно

Штрафы и сроки: как в Украине наказывают водителей электросамокатов

Электроскутер Bugatti рассчитан на нагрузку до 110 кг. Оснащение включает круиз-контроль и даже ABS на заднем колесе. Кроме того, на асфальт может проецироваться логотип Этторе Бугатти.

[ + – ] Запас хода - до 35 км Фото: Motor1.com

Цена самоката пока не объявлена, но наверняка она составит несколько тысяч евро. В любом случае, это будет самый дешевый Bugatti.

К слову, это не первый электромобиль Bugatti – ранее компания выпустила эксклюзивный электрокар в ретро-стиле за 53 тыс. евро.

Также Фокус писал о том, что недавно владелец разогнал Bugatti до рекордных 414 км/ч на автобане