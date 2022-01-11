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Представлен самый дешевый Bugatti в истории: он электрический и очень компактный

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Электроскутер Bugatti, самокат Bugatti, электросамокат Bugatti, Электрический самокат Bugatti, электромобиль Bugatti
Фото: Motor1.com | Самокат Bugatti создали в сотрудничестве с Bytech International

Электрический Bugatti вскоре поступит в продажу. Это первая двухколесная модель в истории марки.

На шоу электроники CES-2022 в Лас-Вегасе презентовали электросамокат Bugatti. В скором времени он поступит в продажу и станет самой дешевой моделью за всю 113-летнюю историю марки. Об этом сообщает сайт Motor1.

Электроскутер Bugatti, самокат Bugatti, электросамокат Bugatti, Электрический самокат Bugatti, электромобиль Bugatti
На дорогу проецируется логотип Этторе Бугатти
Фото: Motor1.com

Мало того, это первый двухколесный Bugatti. Поскольку французская компания не имеет опыта создания подобной техники, то разрабатывали самокат вместе с компанией Bytech International, специализирующейся на электроскутерах.

Электросамокат Bugatti оснащен небольшим мотором мощностью 700 Вт (0,95 л. с.). Предусмотрено три режима езды:

  • Economy – скорость до 14,5 км/ч
  • City – скорость до 20 км/ч
  • Sport – скорость до 30 км/ч
Электроскутер Bugatti, самокат Bugatti, электросамокат Bugatti, Электрический самокат Bugatti, электромобиль Bugatti
Максимальная скорость составляет 30 км/ч
Фото: Motor1.com

Аккумуляторная батарея емкостью 10 А∙ч обеспечивает запас хода в 35 км. Ее зарядка занимает 4 часа.

Дизайн самоката выполнен в духе Bugatti. В частности, его тоненький диодный фонарь имитирует заднюю оптику Bugatti Chiron. Можно выбрать синий, серебристый или черный цвет.

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Электроскутер Bugatti рассчитан на нагрузку до 110 кг. Оснащение включает круиз-контроль и даже ABS на заднем колесе. Кроме того, на асфальт может проецироваться логотип Этторе Бугатти.

Электроскутер Bugatti, самокат Bugatti, электросамокат Bugatti, Электрический самокат Bugatti, электромобиль Bugatti
Запас хода - до 35 км
Фото: Motor1.com

Цена самоката пока не объявлена, но наверняка она составит несколько тысяч евро. В любом случае, это будет самый дешевый Bugatti.

К слову, это не первый электромобиль Bugatti – ранее компания выпустила эксклюзивный электрокар в ретро-стиле за 53 тыс. евро.

Также Фокус писал о том, что недавно владелец разогнал Bugatti до рекордных 414 км/ч на автобане