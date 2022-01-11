Представлений найдешевший в історії Bugatti: він електричний і дуже компактний
Електричний Bugatti незабаром надійде в продаж. Це перша двоколісна модель історії марки.
На шоу електроніки CES-2022 у Лас-Вегасі презентували електросамокат Bugatti. Незабаром він надійде у продаж і стане найдешевшою моделлю за всю 113-річну історію марки. Про це повідомляє сайт Motor1.
Мало того, це перший двоколісний Bugatti. Оскільки французька компанія не має досвіду створення подібної техніки, то розробляли самокат разом із компанією Bytech International, що спеціалізується на електроскутерах.
Електросамокат Bugatti оснащений невеликим мотором потужністю 700 Вт (0,95 к. с.). Передбачено три режими їзди:
- Economy — швидкість до 14,5 км/год;
- City — швидкість до 20 км/год;
- Sport — швидкість до 30 км/год.
Акумуляторна батарея ємністю 10 А∙год забезпечує запас ходу 35 км. Її заряджання триває 4 години.
Дизайн самокату виконаний у дусі Bugatti. Зокрема, його тоненький діодний ліхтар імітує задню оптику Bugatti Chiron. Можна обрати синій, сріблястий або чорний колір.Важливо
Електроскутер Bugatti розрахований на навантаження до 110 кг. Оснащення враховує круїз-контроль і навіть ABS на задньому колесі. Крім того, на асфальт може проєктуватись логотип Етторе Бугатті.
Ціна самокату поки не оголошена, але, напевно, вона складе кілька тисяч євро. У будь-якому випадку, це буде найдешевший Bugatti.
До речі, це не перший електромобіль Bugatti — раніше компанія випустила ексклюзивний електрокар у ретро-стилі за 53 тисячі євро.
Також Фокус писав про те, що нещодавно власник розігнав Bugatti до рекордних 414 км/год на автобані.