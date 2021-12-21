Новий рекорд: німець розвинув понад 400 км/год на автобані (відео)

Мільйонер покращив своє ж досягнення, встановлене шість років тому. Для цього він обрав Bugatti Chiron.

У Німеччині встановлено новий рекорд швидкості на дорогах загального користування. Гіперкар Bugatti Chiron розігнали на автобані до неймовірних 414 км/год. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Рекордсменом став не професійний гонщик, а німецький мільйонер Радім Пассер, який сколотив статки на продаж нерухомості. У 2015 році він уже відзначився, розвинувши 402,5 км/год на автобані за кермом Bugatti Veyron, а тепер вирішив побити власне досягнення.

[ + – ] Керував автомобілем його власник, а не професійний гонщик Фото: скриншот/youtube

У 2018 році Радім Пассер вирішив купити Bugatti Chiron, а через три роки взявся випробувати його можливості на автобані. Щоб уникнути трафіку на дорозі, рекордний заїзд здійснили о 4.50 ранку на ділянці поблизу Віттенберга, де немає жодних обмежень швидкості.

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На порожній трасі гіперкар без особливих труднощів досяг 414 км/год. Настільки швидким на автобані не був жоден серійний автомобіль. До речі, це майже межа Chiron, адже його максимальна швидкість обмежена на позначці 420 км/год.

[ + – ] Заїзд проходив рано-вранці

Нагадаємо, Bugatti Chiron оснащений 8,0-літровим 1500-сильним W16 із чотирма турбінами та повним приводом. Усього випустять лише 500 таких купе вартістю від 2,5 млн євро.

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