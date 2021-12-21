Новый рекорд: немец развил свыше 400 км/ч на автобане (видео)

Миллионер улучшил свое же достижение, установленное шесть лет назад. Для этого он выбрал Bugatti Chiron.

В Германии установлен новый рекорд скорости на дорогах общего пользования. Гиперкар Bugatti Chiron разогнали на автобане до невероятных 414 км/ч. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Рекордсменом стал не профессиональный гонщик, а немецкий миллионер Радим Пассер, сколотивший состояние на продаже недвижимости. В 2015 году он уже отметился, развив 402,5 км/ч на автобане за рулем Bugatti Veyron, а теперь решил побить собственное же достижение.

[ + – ] Управлял автомобилем его владелец, а не профессиональный гонщик Фото: скриншот/youtube

В 2018 году Радим Пассер решил купить Bugatti Chiron, а три года спустя взялся испытать его возможности на автобане. Чтобы избежать трафика на дороге, рекордный заезд осуществили в 4.50 утра на участке близ Виттенберга, где отсутствуют какие-либо ограничения скорости.

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Гиперкар Bugatti Chiron снимут с производства, несмотря на высокий спрос

На пустой трассе гиперкар без особого труда достиг 414 км/ч. Столь быстрым на автобане не был ни один серийный автомобиль. К слову, это почти предел Chiron, ведь его максимальная скорость ограничена на отметке в 420 км/ч.

[ + – ] Заезд проходил рано утром

Напомним, Bugatti Chiron оснащен 8,0-литровым 1500-сильным W16 с четырьмя турбинами и полным приводом. Всего выпустят только 500 таких купе стоимостью от 2,5 млн. евро.

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