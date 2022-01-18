Новий купе-кросовер Skoda показали на перших фото

Skoda Kodiaq GT – купеподібний варіант кросовера. Його комплектують лише топовими 2,0-літровими турбомоторами.

Опубліковані офіційні фото Skoda Kodiaq GT 2022. Купеподібна версія кросовера пройшла оновлення за стандартною моделлю. Про це повідомляє офіційний вебсайт Skoda.

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[ + – ] У Skoda Kodiaq GT більш похилий дах Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq GT наразі пропонують тільки на китайському ринку. Купе-кросовер помітно відрізняється від звичайного Kodiaq: у нього похилий дах, а нахилене заднє скло прикрите спойлером. Оновлення торкнулося решітки радіатора, оптики та бамперів.

[ + – ] У салоні з'явився 12,1-дюймовий дисплей Фото: autohome.com.cn

Салон Skoda Kodiaq GT також трохи не такий, як у стандартного кросовера. Купеподібний варіант отримав іншу передню панель, а ще віртуальний щиток приладів є частиною базової комплектації. До того ж, встановлені спортивні ковшеподібні сидіння та скошене знизу кермо від Skoda Kodiaq RS.

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При оновленні кросовер отримав великий 12,1-дюймовий сенсорний дисплей, тоді як на європейському ринку для Skoda Kodiaq 2022 максимум доступний 9,2-дюймовий тачскрин.

[ + – ] Кросовер отримав спортивні передні крісла Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq GT запропонований з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 186 та 220 к. с. У першому випадку привід передній, другий — повний. Обидві версії отримали 7-ступеневий робот з двома зчепленнями DSG.

Раніше Фокус повідомляв про електричний купе-кросовер Skoda. Він дебютує до кінця січня.