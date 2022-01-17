Представлен самый роскошный кроссовер Porsche: скоро появится в Украине
Серия Platinum Edition более ориентирована на роскошь. Кроссовер получил особые элементы дизайна, а его оснащение расширили.
Porsche Cayenne получил новую роскошную версию Platinum Edition. Кроссовер отличается особыми элементами дизайна и расширенной комплектацией. Об этом сообщает официальный сайт Porsche в Украине.
Узнать кроссовер Porsche Cayenne новой серии можно по элементам платинового цвета: отделке передних воздухозаборников, логотипу и названии модели сзади. Также предусмотрены эксклюзивные 21-дюймовые диски и спортивные выхлопные трубы.
Отделка салона разбавлена серебристыми алюминиевыми вставками, а на порогах появились накладки с логотипами Platinum Edition. Установлены спортивные кожаные сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях.Важно
Комплектация Porsche Cayenne Platinum Edition расширена и включает:
- Адаптивные светодиодные фары Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Панорамную крышу
- Тонировку стекол
- Динамическое диодное освещение салона
- Акустическую систему BOSE® Surround Sound
Также кроссовер можно персонализировать по программе Porsche Exclusive Manufaktur, предлагающей эксклюзивные варианты оформления экстерьера и интерьера.
В июне новый кроссовер Porsche появится в Украине. Исполнение Platinum Edition предложено для Porsche Cayenne и Cayenne Coupe в нескольких версиях.
Цены Porsche Cayenne Platinum Edition в Украине:
- Cayenne (340 л. с.) – от 2 899 930 гривен
- Cayenne E-Hybrid (462 л. с.) от 3 440 050 гривен
- Cayenne S (440 л. с.) – от 3 610 445 гривен
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