Представлен самый роскошный кроссовер Porsche: скоро появится в Украине

Серия Platinum Edition более ориентирована на роскошь. Кроссовер получил особые элементы дизайна, а его оснащение расширили.

Porsche Cayenne получил новую роскошную версию Platinum Edition. Кроссовер отличается особыми элементами дизайна и расширенной комплектацией. Об этом сообщает официальный сайт Porsche в Украине.

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Узнать кроссовер Porsche Cayenne новой серии можно по элементам платинового цвета: отделке передних воздухозаборников, логотипу и названии модели сзади. Также предусмотрены эксклюзивные 21-дюймовые диски и спортивные выхлопные трубы.

[ + – ] Кроссовер получил особые 21-дюймовые диски Фото: Porsche

Отделка салона разбавлена серебристыми алюминиевыми вставками, а на порогах появились накладки с логотипами Platinum Edition. Установлены спортивные кожаные сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях.

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Комплектация Porsche Cayenne Platinum Edition расширена и включает:

Адаптивные светодиодные фары Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Панорамную крышу

Тонировку стекол

Динамическое диодное освещение салона

Акустическую систему BOSE® Surround Sound

[ + – ] В салоне появились серебристые алюминиевые вставки Фото: Porsche

Также кроссовер можно персонализировать по программе Porsche Exclusive Manufaktur, предлагающей эксклюзивные варианты оформления экстерьера и интерьера.

В июне новый кроссовер Porsche появится в Украине. Исполнение Platinum Edition предложено для Porsche Cayenne и Cayenne Coupe в нескольких версиях.

Цены Porsche Cayenne Platinum Edition в Украине:

Cayenne (340 л. с.) – от 2 899 930 гривен

Cayenne E-Hybrid (462 л. с.) от 3 440 050 гривен

Cayenne S (440 л. с.) – от 3 610 445 гривен

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