Представлений найрозкішніший кросовер Porsche: незабаром з'явиться в Україні

Серія Platinum Edition більш орієнтована на розкіш. Кросовер отримав спеціальні елементи дизайну, а його оснащення розширили.

Porsche Cayenne отримав нову розкішну версію Platinum Edition. Кросовер відрізняється особливими елементами дизайну та розширеною комплектацією. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche" в Україні.

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Впізнати кросовер Porsche Cayenne нової серії можна за елементами платинового кольору: обробкою передніх повітрозабірників, логотипом та назвою моделі ззаду. Також передбачені ексклюзивні 21-дюймові диски та спортивні вихлопні труби.

[ + – ] Кросовер отримав спеціальні 21-дюймові диски Фото: Porsche

Оздоблення салону розбавлене сріблястими алюмінієвими вставками, а на порогах з'явилися накладки з логотипами Platinum Edition. Встановлені спортивні шкіряні сидіння з електрорегулюванням у 8 напрямках.

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Комплектація Porsche Cayenne Platinum Edition розширена та включає:

Адаптивні світлодіодні фари Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Панорамний дах

Тонування скла

Динамічне діодне освітлення салону

Акустичну систему BOSE® Surround Sound

[ + – ] У салоні з'явилися сріблясті алюмінієві вставки Фото: Porsche

Також кросовер можна персоналізувати за програмою Porsche Exclusive Manufaktur, що пропонує ексклюзивні варіанти оформлення інтер'єру.

У червні новий кросовер Porsche з'явиться в Україні. Виконання Platinum Edition запропоновано для Porsche Cayenne та Cayenne Coupe у у кількох версіях.

Ціни Porsche Cayenne Platinum Edition в Україні:

Cayenne (340 к. с.) — від 2 899 930 гривень

Cayenne E-Hybrid (462 к. с.) від 3 440 050 гривень

Cayenne S (440 к. с.) – від 3 610 445 гривень

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