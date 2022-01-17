Представлений найрозкішніший кросовер Porsche: незабаром з'явиться в Україні
Серія Platinum Edition більш орієнтована на розкіш. Кросовер отримав спеціальні елементи дизайну, а його оснащення розширили.
Porsche Cayenne отримав нову розкішну версію Platinum Edition. Кросовер відрізняється особливими елементами дизайну та розширеною комплектацією. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche" в Україні.
Впізнати кросовер Porsche Cayenne нової серії можна за елементами платинового кольору: обробкою передніх повітрозабірників, логотипом та назвою моделі ззаду. Також передбачені ексклюзивні 21-дюймові диски та спортивні вихлопні труби.
Оздоблення салону розбавлене сріблястими алюмінієвими вставками, а на порогах з'явилися накладки з логотипами Platinum Edition. Встановлені спортивні шкіряні сидіння з електрорегулюванням у 8 напрямках.Важливо
Комплектація Porsche Cayenne Platinum Edition розширена та включає:
- Адаптивні світлодіодні фари Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Панорамний дах
- Тонування скла
- Динамічне діодне освітлення салону
- Акустичну систему BOSE® Surround Sound
Також кросовер можна персоналізувати за програмою Porsche Exclusive Manufaktur, що пропонує ексклюзивні варіанти оформлення інтер'єру.
У червні новий кросовер Porsche з'явиться в Україні. Виконання Platinum Edition запропоновано для Porsche Cayenne та Cayenne Coupe у у кількох версіях.
Ціни Porsche Cayenne Platinum Edition в Україні:
- Cayenne (340 к. с.) — від 2 899 930 гривень
- Cayenne E-Hybrid (462 к. с.) від 3 440 050 гривень
- Cayenne S (440 к. с.) – від 3 610 445 гривень
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