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Британцы готовят самый мощный кроссовер в мире: фото, видео и подробности

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Фото: Auto Express | Aston Martin DBX S узнается по увеличенной решетке радиатора

Aston Martin DBX S - мощная заряженная версия модели. Кроссовер уже видели в камуфляже во время тестов.

Aston Martin DBX получит сверхмощную заряженную версию S. Премьера кроссовера запланирована на 1 февраля, но уже есть шпионские снимки модели и информация о ней. Официальный тизер кроссовера опубликован на странице Aston Martin в Twitter.

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Aston Martin DBX S засняли во время тестов
Фото: Auto Express

Разработчики утверждают, что новый Aston Martin DBX S станет самым мощным кроссовером на рынке. Точные характеристики не разглашают, но очевидно мощность превысит 680 л. с., чтобы обойти нынешнего лидера Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid.

Ожидается, что мощность Aston Martin DBX S достигнет 700 л. с., однако пока неясно, какой именно двигатель установят на кроссовер. По одной версии, в Aston Martin доработают 4,0-литровый V8 твин-турбо стандартной модели. Этот двигатель от Mercedes-AMG на отдельных моделях развивает и 720 л. с.

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Мощность кроссовера может достичь 700-720 л. с.
Фото: Auto Express

Второй кандидат под капот кроссовера – 5,2-литровый турбированный V12, развивающий 715 л. с. в Aston Martin DBS Superleggera.

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Судя по шпионским фото, заряженный кроссовер Aston Martin отличается от стандартной модели увеличенной решеткой радиатора, обвесом и новым выхлопом. В отделке салона очевидно появится больше карбона.

Премьера Aston Martin DBX S состоится 1 февраля

Ранее Фокус сообщал, что линейку Aston Martin DBX пополнила более экономичная версия. Ее оснастили гибридной установкой.

Также писали о самом дорогом кроссовере в мире. Его салон отделан золотом и бриллиантами.