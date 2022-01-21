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Британці готують найпотужніший кросовер у світі: фото, відео та подробиці

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Фото: Auto Express | Aston Martin DBX S впізнається за збільшеною решіткою радіатора

Aston Martin DBX S — потужна заряджена версія моделі. Кросовер уже бачили в камуфляжі під час тестів.

Aston Martin DBX отримає надпотужну заряджену версію S. Прем'єра кросовера запланована на 1 лютого, але вже є шпигунські знімки моделі й інформація про неї. Офіційний тизер кросовера опубліковано на сторінці Aston Martin у Twitter.

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Aston Martin DBX S зняли під час тестів
Фото: Auto Express

Розробники стверджують, що новий Aston Martin DBX S стане найпотужнішим кросовером на ринку. Точні характеристики не розголошують, але, очевидно, потужність перевищить 680 к. с., щоб оминути нинішнього лідера Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid.

Очікується, що потужність Aston Martin DBX S досягне 700 к. с., Проте поки що незрозуміло, який саме двигун встановлять на кросовер. За однією версією, Aston Martin доопрацюють 4,0-літровий V8 твін-турбо стандартної моделі. Цей двигун від Mercedes-AMG на окремих моделях розвиває 720 к. с.

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Потужність кросовера може сягнути 700-720 к. с.
Фото: Auto Express

Другий кандидат під капот кросовера — 5,2-літровий турбований V12, що розвиває 715 к. с. в Aston Martin DBS Superleggera.

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Судячи зі шпигунських фото, заряджений кросовер Aston Martin відрізняється від стандартної моделі збільшеною решіткою радіатора, обвісом і новим вихлопом. В обробці салону очевидно з'явиться більше карбону.

Прем'єра Aston Martin DBX S відбудеться 1 лютого

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Aston Martin DBX поповнила економічніша версія. Її оснастили гібридною установкою.

Також писали про найдорожчий кросовер у світі. Його салон оздоблений золотом і діамантами.