Американці показали надпотужний позашляховик: він кине виклик Гелендвагену (відео)

Cadillac Escalade-V оснастили 6,2-літровим компресорним V8 від Chevrolet Camaro та Corvette. Він розвиває понад 650 к. с.

Лінійку Cadillac Escalade 2022 розширить заряджений флагманський варіант V. Вперше за 23 роки великий рамний позашляховик отримав потужну спортивну версію. Перші фото моделі опублікував офіційний веб-сайт General Motors.

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[ + – ] Позашляховик отримав нову решітку радіатора та обвіс Фото: General Motors

Новий Cadillac Escalade-V оснастять 6,2-літровим компресорним V8, знайомим за "гарячими" версіями Chevrolet Corvette та Camaro. Його параметри не розголошують, але в седані Cadillac CT5-V Blackwing він розвиває 677 к. с. і має крутний момент 893 Н∙м. Тобто позашляховик буде потужнішим, ніж BMW X5 M, Mercedes-AMG G63 або навіть Lamborghini Urus.

[ + – ] Під капотом – 6,2-літровий компресорний V8 Фото: General Motors

З 10-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займе близько 4,5 с. Для майже тритонного автомобіля це непоганий показник.

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Від стандартної моделі відрізнити новий Cadillac Escalade-V можна за чорною решіткою радіатора, тонованою оптикою та обвісом. Крім того, у нього особливі 22-дюймові диски, а ззаду видно чотири вихлопні труби. Салон поки що тримається в секреті — показали лише частину керма. Швидше за все позашляховик збереже великий дисплей на передній панелі.

[ + – ] Салон поки не розсекречений Фото: General Motors

Повноцінна презентація Cadillac Escalade-V відбудеться навесні, а з літа заряджений позашляховик надійде у продаж. Очевидно він буде дешевшим за європейські аналоги — близько 100-120 тис. доларів.

[ + – ] Відео Cadillac Escalade-V: презентація моделі відбудеться навесні

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