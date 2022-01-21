В Японии поступила в продажу Нива: ее оценили на уровне новой Toyota Camry
Импортер планирует продать целых 1000 Lada Niva Legend. Японская версия ничем не отличается от стандартной Нивы.
На автошоу в Токио неожиданно привезли Lada Niva Legend. Внедорожник не просто продемонстрировали – в Японии стартуют его продажи под названием VLADA. Об этом сообщает сайт Дром.
Цена Нивы в Японии впечатляет – внедорожник стоит 2,98 млн. иен ($26 100). Для сравнения, в Украине модель дешевле почти в три раза. За эти деньги в Стране восходящего солнца можно купить Toyota Camry или RAV4, а рамный внедорожник Suzuki Jimny ощутимо дешевле.
Причем, если в Европе за подобные деньги предлагают особые тюнингованные Нивы, то в Японию из Владивостока везут самые обычные Lada Niva Legend со стандартным 1,7-литровым 83-сильным двигателем. Автомобили будут продавать в леворульном исполнении.Важно
Комплектация Нивы включает 2 подушки безопасности, ABS, защиту картера двигателя, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, кондиционер и подогрев сидений. За доплату предложены 16-дюймовые легкосплавные диски и камуфляжный окрас кузова.
Импортер автомобилей Виталий Веркеенко на автосалоне в Токио озвучил планы продать 1000 внедорожников за четыре года, то есть примерно по 250 машин ежегодно.
Ранее Фокус сообщал, что в Германии создали уникальный пикап Нива. Его оценили в 35 тыс. евро.
Также мы писали, что премьера нового поколения Нивы запланирована на 2024 год. Первые его изображения уже опубликованы.