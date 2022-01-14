В Германии построили впечатляющий пикап Нива за 35 тыс. евро
Над проектом работали три месяца. Автомобиль назвали Lada Zubr Concept Pick-Up.
Немецкое ателье ACG-Auto Center взялось за тюнинг Нивы. Внедорожник превратили в эффектный пикап. Сейчас автомобиль выставлен на продажу на популярном сайте mobile.de и за него просят целых 35 тыс. евро – в четыре раза больше, чем за стандартную Ниву.
Проект назвали Lada Zubr Concept Pick-Up, а в его основе лежит новая Lada Niva Legend 2021 года выпуска. Создали пикап Нива за три месяца.Важно
Крыша авто в задней части была срезана и на месте задних сидений и багажника появилась грузовая платформа с откидным бортом. Кузов пришлось усилить для компенсации потери жесткости, а еще появились отверстия для слива воды.
Кроме того, Lada ubr Concept Pick-Up получила стальные бамперы и подножки, шноркель и дополнительную оптику на крыше. Тюнинг Нивы включает измененные капот и решетку радиатора. Клиренс увеличили на 50 мм (до 255 мм). Салон перетянули кожей.
Под капотом Нивы – знакомый 1,7-литровый двигатель, но его мощность увеличили с 83 до 92 л. с. Для эксплуатации в Германии мотор теперь соответствует эко-нормам Евро-6.
К слову, это не первая Нива из Германии. Ранее в этой стране даже наладили выпуск особой версии внедорожника.
Также Фокус сообщал, что полностью новая Нива третьего поколения появится в 2024 году. Ее изображения уже опубликованы.