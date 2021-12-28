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Какой будет новая Нива: изображения и подробности

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Lada Niva нового поколения превратится из внедорожника в кроссовер

Lada Niva следующей генерации станет родственником Renault Duster. Модель предложат только в пятидверном исполнении.

Новая Нива третьего поколения появится в конце 2024 года. Об этом не так давно сообщил руководитель АвтоВАЗа Николя Мор, а теперь его слова подтвердила пресс-служба предприятия.

Lada Niva 2024 претерпит радикальные изменения и станет кроссовером. Автомобиль породнится с Dacia/Renault Duster третьего поколения, который появится годом ранее.

У франко-румынского кроссовера позаимствуют современную платформу Renault-Nissan CMF-B. К слову, ее уже используют новые Logan и Sandero, а также семиместный кроссовер Dacia Jogger.

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Наряду со стандартной версией предложат удлиненной

Известно, что Лада Нива 2024 будет исключительно пятидверной. По предварительным данным, внедорожник подрастет до 4280 мм в длину при колесной базе в 2600 мм. В 2025 и 2026 запланирована еще и более просторная удлиненная версия модели.

Новая Lada Niva получит атмосферный 1,8-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 122 л. с. от Vesta и 1,3-литровый 150-сильный турбомотор от Renault Arkana. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Анонсирована и внедорожная версия с понижающей передачей и клиренсом 240 мм.

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Также стало известно, что кроме Нивы в линейке Lada появится еще один кроссовер. Кроме того, до 2025 года появятся еще две модели марки.

Ранее Фокус сообщал, что производство Нивы наладили в Германии. Внедорожник выпускают в особой версии.