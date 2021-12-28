Якою буде нова Нива: зображення та подробиці

Lada Niva наступної генерації стане родичем Renault Duster. Модель запропонують лише в п'ятидверному виконанні.

Нова Нива третього покоління з'явиться наприкінці 2024 року. Про це нещодавно повідомив керівник АвтоВАЗу Ніколя Мор, а тепер його слова підтвердила пресслужба підприємства.

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Lada Niva 2024 зазнає радикальних змін і стане кросовером. Автомобіль порідниться з Dacia / Renault Duster третього покоління, котрий з'явиться роком раніше.

У франко-румунського кросовера запозичили сучасну платформу Renault-Nissan CMF-B. До слова, її вже використовують нові Logan і Sandero, а також семимісний кросовер Dacia Jogger.

[ + – ] Разом зі стандартною версією запропонують подовжену

Відомо, що Лада Нива 2024 року буде виключно п'ятидверною. За попередніми даними, позашляховик підросте до 4 280 мм завдовжки при колісній базі 2 600 мм. У 2025 та 2026 роках запланована ще й більш простора видовжена версія моделі.

Нова Lada Niva отримає атмосферний 1,8-літровий бензиновий атмосферний двигун на 122 к. с. від Vesta і 1,3-літровий 150-сильний турбомотор від Renault Arkana. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та варіатор. Анонсована й позашляхова версія з понижувальною передачею та кліренсом 240 мм.

Важливо

Легенда йде: з виробництва знімають сімейний позашляховик Нива.

Також стало відомо, що, окрім Ниви, в лінійці Lada з'явиться ще один кросовер. Крім того, до 2025 з'являться ще дві моделі марки.

Раніше Фокус повідомляв, що виробництво Ниви налагодили в Німеччині. Позашляховик випускають в особливій версії.