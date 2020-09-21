Купе-кроссовер Renault Arkana презентовали в Украине. Обзор новой модели Рено (видео)

В Украине Рено Аркана будет собираться на заводе “ЗАЗ” в Запорожье из комплектующих, которые поставляются с московского завода Рено.

Внешний вид Рено Аркана

В передней части автомобиля внимание акцентируется на большом логотипе на черном фоне с хромированными элементами вокруг. Габариты авто кажутся больше за счет широкой нижней части бампера и верхней части решетки радиатора.

У авто хорошая геометрии кузова: клиренс 205 мм, угол въезда – 21 градус, угол съезда – 26 градусов, широкие колесные арки и 17-дюймовые колеса.

У Arkana полностью светодиодная оптика. Повторители сигнала поворота вмонтированы в зеркала заднего вида.

В экстерьере удачно использованы хромированные элементы, украшающие кроссовер.

Габариты: длина кузова составляет 4545 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1565 мм, колесная база – 2721 мм.

Салон Renault Arkana

Дизайнеры интерьера продумали удобство управлением функциями авто в движении. На центральной консоли предусмотрели кнопки для функций, которые часто используются.

Руль можно регулировать по углу наклона и вылету.

В Renault Arkana стоят кресла с боковой поддержкой, в которых регулируются высота и поясничный подпор.

Есть подогрев кресел водителя, переднего пассажира и заднего ряда сидений, а также рулевого колеса.

Крышка багажника большой площади, а также широкий проем купе-кроссовера Renault Arkana позволяют легко положить багаж.

Объем багажника для версий с передним приводом составляет 508 л.

В отделке салона Renault Arkana используются материалы, устойчивые к повреждениям, например, полуматовый хром для рулевого колеса, рычага переключения передач и воздуховодов.

В автомобиле низкий уровень вибраций и хорошая звукоизоляция за счет уплотнителей в дверях и виброакустической проработке конструкции.

Бесключевой доступ

Renault Arkana самостоятельно закрывает и открывает двери. Можно не доставать ключ из кармана. Закрывание дверей происходит автоматически, когда водитель отходит от автомобиля на несколько шагов, и подтверждается звуковым сигналом.

Шасси Renault Arkana

Это первая модель Альянса на украинском рынке, которая построена на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси 55% компонентов являются новыми.

Новое поколение платформы SUV подразумевает использование в кузове автомобиля стали.

Руль с электроусилителем делает комфортным управление на высокой скорости и позволяет сократить усилие на парковочных скоростях. Он обеспечивает изоляцию от вибраций и ударов при проезде неровностей как на прямой, так и в поворотах.

У Renault Arkana есть два варианта задней подвески. Автомобили с полным приводом комплектуются независимой многорычажной конструкцией, которая хорошо подходит для плохих дорог. Переднеприводные машины имеют полузависимую заднюю подвеску.

Какие двигатели стоят на Рено Аркана

У Renault Arkana новый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 л.с., в сочетании с автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле - 7 л/100 км.

Новый двигатель доступен в сочетании как с полным, так и с передним приводом.

Renault Arkana будет доступен также с бензиновым мотором объемом 1,6 л (114 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором для переднеприводных версий, а также с 6-ступенчатой механической трансмиссией для полноприводных версий.

Персонализация настроек вождения

Водитель может выбирать один из трех вариантов режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, My Sense). Каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы подсветки салона.

Режим Sport сочетает в себе более реактивное действие на руле с более высокими оборотами двигателя;

Режим Eco направлен на минимальный расход топлива, поэтому отклик двигателя плавный, и климат-контроль работает в энергосберегающем режиме. При выборе режима ECO салон подсвечивается зеленым атмосферным светом;

Режим My Sense дает водителю компромисс настроек мотора и предоставляет свободу выбора усилия на руле, а система атмосферной подсветки салона предлагает 8 цветов.

Интеллектуальная система полного привода

В полноприводной Renault Arkana доступно три режима работы трансмиссии.

В режиме 2WD крутящий момент подается только на передние колеса. В режиме Auto трансмиссия автоматически распределяет крутящий момент. Режим Lock предназначен для езды по бездорожью и может быть активирован на скорости до 80 км/ч: при этом муфта принудительно блокируется, распределяя крутящий момент между передними и задними колесами в пропорции 50:50.

Мультимедийные возможности и аудиосистема

У авто мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой технологии репликации смартфона.

Топ-версии оснащаются аудиосистемой Bose с 8 динамиками, сабвуфером, обеспечивающим глубокий, низкочастотный звук, и цифровым усилителем.

У водителя и пассажиров Arkana есть возможность настроить звучание, выбрав один из режимов – с объемным или линейным звуком.

Системы помощи водителю

Renault Arkana предлагает системы помощи водителю:

система контроля слепых зон

круиз-контроль с ограничителем скорости

контроль давления в шинах

четыре камеры кругового обзора

Готовность к холоду

Система дистанционного запуска двигателя позволяет безопасно завести и прогреть двигатель, помогая обеспечить комфортную температуру в салоне даже при экстремальных температурах.

При наличии мультимедийной системы завести автомобиль можно независимо от вашего местоположения, заранее запрограммировав включение на нужное время. На случай экстремально низких температур в системе предусмотрен режим нескольких последовательных прогревов.

Кроме того есть:

обогрев боковых зеркал

обогрев лобового и заднего стекла

обогрев форсунок, что предотвращает замерзание омывающей жидкости

аккумуляторная батарея увеличенной емкости

двигатели приспособлены к пуску при температуре -30°C

Сколько стоит Рено Аркана

Цена на купе-кроссовер Renault Arkana стартует от 497 900 грн (17 800 долларов) на переднеприводную механику с двигателем 1,6 л. Полноприводная версия с вариатором и турбированным двигателем стоит 795 700 грн (28 400 долларов).