Легенда йде: з виробництва знімають сімейний позашляховик Нива.

П'ятидверна Нива стала жертвою низького попиту та конкуренції з Lada Niva Travel. Останні авто випустять у грудні-січні.

Лінійку Lada Niva Legend скоротять — вже найближчими місяцями припиняється випуск подовженої версії позашляховика ВАЗ-2131. Причина такого рішення – малий попит на п'ятидверну модель. Про це повідомляє Дром.

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[ + – ] Усього випустили близько 100 тис. п'ятидверних позашляховиків Фото: drive2.ru

Про наміри відмовитися від випуску п'ятидверної Lada Niva Legend стало відомо з виробничого плану АвтоВАЗу. Останні позашляховики мають зібрати в грудні, хоча якщо підприємство не встигне використовувати всі кузови, що знаходяться на складах, то частину машин випустять у січні.

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Чутки про відмову від ВАЗ-2131 ходили від початку 2021 року. Попит на подовжену версію моделі і так був невисоким, а останнім часом зовсім упав. До того ж, значну частину клієнтів переманила оновлена Lada Niva Travel – не така стара та краще оснащена модель.

[ + – ] ВАЗ-2131 довше стандартної Ниви на 50 см Фото: drive2.ru

Варто зазначити, що п'ятидверна Нива ніколи не була масовою. З 3 мільйонів зібраних із 1977 року позашляховиків лише 100 тис. – подовжені. Популярніший тридверний варіант планують випускати ще мінімум кілька років.

Виробляють ВАЗ-2131 із 1996 року. П'ятидверна модель на 50 см довша за звичайну Ниву – 4240 мм. Автомобіль оснащують стандартним 1,7-літровим двигуном потужністю 80 л. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

Раніше Фокус розповідав, що у Німеччині стартувало виробництво особливої Ниви. Її випустять лімітованою серією.