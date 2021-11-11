Honda готує яскравий кросовер для молоді за $15 тисяч: фото та подробиці

Концепт-кар Honda SUV RS – провісник нового кросовера ZR-V. Він стане однією з найдоступніших моделей у класі.

Незабаром лінійку поповнить бюджетний кросовер Honda ZR-V для молоді. Попереджає його концепт-кар Honda SUV RS, представлений на автошоу в Індонезії. Про це повідомляє сайт Drive.

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[ + – ] Кросовер досягає 4,3 м у довжину Фото: Honda

Нова Honda SUV RS – невеликий кросовер завдовжки близько 4,3 м із яскравим дизайном. Він має великі кути нахилу стійок даху, високу віконну лінію і короткі звиси кузова. Тоненькі діодні фари прикриті хромованими "бровами". Довершують картину яскраво-червоні вставки та великі 18-дюймові диски.

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Відомо, що серійна Honda ZR-V буде побудована на укороченій платформі нещодавно представленого кросовера BR-V. У нього ж запозичили і 1,5-літровий 121-сильний бензиновий двигун.

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та варіатор, а ось привід буде виключно переднім. Пізніше також можлива поява економічної гібридної версії із силовою установкою від Honda HR-V та Jazz.

[ + – ] Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Honda

Нова Honda ZR-V обіцяє бути дуже доступною. Вона буде трохи дешевшою за модель BR-V, тобто базова версія обійдеться приблизно в 15 тис. доларів. Вона отримає 7,0-дюймовий тачскрин, а топова — комплекс безпеки Honda Sensing suite (адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон).

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