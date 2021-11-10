Новий Skoda Karoq 2022 повністю розсекречено на фото

Компактний кросовер Skoda Karoq пройде оновлення. Очікується поява гібридних версій моделі.

У Польщі під час фотосесії помітили оновлений Skoda Karoq 2022. Кросовер розсекречений незадовго до прем'єри, яка запланована на 30 листопада. Фото Skoda Karoq опублікував сайт Motor1.es.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Позаду освіжені ліхтарі Фото: Motor1.com

Дизайн Skoda Karoq не зазнав радикальних змін. У зовнішньому вигляді, як і раніше, переважають грані. У кросовера змінені ґрати радіатора, а також нові бампери й оптика. Окрім того, з'явилися легкосплавні диски нового дизайну.

[ + – ] Запропоновано колісні диски нового дизайну Фото: Motor1.com

Салон Skoda Karoq 2022 на знімки не потрапив, але відомо, що його оновлять у дусі старшого кросовер Kodiaq. А це означає, що авто отримає двоспицеве кермо, покращене діодне підсвічування та вдосконалений сенсорний дисплей мультимедіа. Також установлять нові передні сидіння.

[ + – ] Лінійку поповнять гібридні версії Фото: Motor1.com

Двигуни Skoda Karoq очевидно залишаться колишніми: кросовер комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 190 к. с. Частину моторів доповнять 48-вольтною гібридною установкою, а згодом може з'явитися й гібрид Skoda Karoq, що підзаряджається. Як і раніше, будуть доступні версії з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda розсекретила інтер'єр нової бюджетної моделі Slavia. Вона прийде на зміну Skoda Rapid.