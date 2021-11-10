Новий Skoda Karoq 2022 повністю розсекречено на фото
Компактний кросовер Skoda Karoq пройде оновлення. Очікується поява гібридних версій моделі.
У Польщі під час фотосесії помітили оновлений Skoda Karoq 2022. Кросовер розсекречений незадовго до прем'єри, яка запланована на 30 листопада. Фото Skoda Karoq опублікував сайт Motor1.es.
Дизайн Skoda Karoq не зазнав радикальних змін. У зовнішньому вигляді, як і раніше, переважають грані. У кросовера змінені ґрати радіатора, а також нові бампери й оптика. Окрім того, з'явилися легкосплавні диски нового дизайну.
Салон Skoda Karoq 2022 на знімки не потрапив, але відомо, що його оновлять у дусі старшого кросовер Kodiaq. А це означає, що авто отримає двоспицеве кермо, покращене діодне підсвічування та вдосконалений сенсорний дисплей мультимедіа. Також установлять нові передні сидіння.
Двигуни Skoda Karoq очевидно залишаться колишніми: кросовер комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 190 к. с. Частину моторів доповнять 48-вольтною гібридною установкою, а згодом може з'явитися й гібрид Skoda Karoq, що підзаряджається. Як і раніше, будуть доступні версії з переднім і повним приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що Skoda розсекретила інтер'єр нової бюджетної моделі Slavia. Вона прийде на зміну Skoda Rapid.