Новый Skoda Karoq 2022 полностью рассекречен на фото

Компактный кроссовер Skoda Karoq пройдет обновление. Ожидается появление гибридных версий модели.

В Польше во время фотосессии заметили обновленный Skoda Karoq 2022. Кроссовер рассекречен незадолго до премьеры, которая запланирована на 30 ноября. Фото Skoda Karoq опубликовал сайт Motor1.es.

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[ + – ] Сзади освежены фонари Фото: Motor1.com

Дизайн Skoda Karoq не претерпел радикальных изменений. Во внешнем виде по-прежнему преобладают грани. У кроссовера изменена решетка радиатора, а также новые бамперы и оптика. Кроме того, появились легкосплавные диски нового дизайна.

[ + – ] Предложены колесные диски нового дизайна Фото: Motor1.com

Салон Skoda Karoq 2022 на снимки не попал, но известно, что его обновят в духе старшего кроссовер Kodiaq. А это значит, что авто получит двухспицевый руль, улучшенную диодную подсветку и усовершенствованный сенсорный дисплей мультимедиа. Также установят новые передние сиденья.

[ + – ] Линейку пополнят гибридные версии Фото: Motor1.com

Двигатели Skoda Karoq очевидно останутся прежними: кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 190 л. с. Часть моторов дополнят 48-вольтной гибридной установкой, а со временем может появиться и подзаряжаемый гибрид Skoda Karoq. Как и прежде, будут доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda рассекретила интерьер новой бюджетной модели Slavia. Она придет на смену Skoda Rapid.