Новый Skoda Karoq 2022 полностью рассекречен на фото
Компактный кроссовер Skoda Karoq пройдет обновление. Ожидается появление гибридных версий модели.
В Польше во время фотосессии заметили обновленный Skoda Karoq 2022. Кроссовер рассекречен незадолго до премьеры, которая запланирована на 30 ноября. Фото Skoda Karoq опубликовал сайт Motor1.es.
Дизайн Skoda Karoq не претерпел радикальных изменений. Во внешнем виде по-прежнему преобладают грани. У кроссовера изменена решетка радиатора, а также новые бамперы и оптика. Кроме того, появились легкосплавные диски нового дизайна.
Салон Skoda Karoq 2022 на снимки не попал, но известно, что его обновят в духе старшего кроссовер Kodiaq. А это значит, что авто получит двухспицевый руль, улучшенную диодную подсветку и усовершенствованный сенсорный дисплей мультимедиа. Также установят новые передние сиденья.
Двигатели Skoda Karoq очевидно останутся прежними: кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 190 л. с. Часть моторов дополнят 48-вольтной гибридной установкой, а со временем может появиться и подзаряжаемый гибрид Skoda Karoq. Как и прежде, будут доступны версии с передним и полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что Skoda рассекретила интерьер новой бюджетной модели Slavia. Она придет на смену Skoda Rapid.