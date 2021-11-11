Honda готовит яркий кроссовер для молодежи за $15 тысяч: фото и подробности

Концепт-кар Honda SUV RS – предвестник нового кроссовера ZR-V. Он станет одной из самых доступных моделей в классе.

В скором времени линейку пополнит бюджетный кроссовер Honda ZR-V для молодежи. Предваряет его концепт-кар Honda SUV RS, представленный на автошоу в Индонезии. Об этом сообщает сайт Drive.

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[ + – ] Кроссовер достигает 4,3 м в длину Фото: Honda

Новая Honda SUV RS – небольшой кроссовер длиной около 4,3 м с ярким дизайном. У него большие углы наклона стоек крыши, высокая оконная линия и короткие свесы кузова. Тоненькие диодные фары прикрыты хромированными "бровями". Довершают картину ярко-красные вставки и большие 18-дюймовые диски.

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Известно, что серийная Honda ZR-V будет построена на укороченной платформе недавно представленного кроссовера BR-V. У него же позаимствуют и 1,5-литровый 121-сильный бензиновый двигатель.

На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор, а вот привод будет исключительно передним. Позже также возможно появление экономичной гибридной версии с силовой установкой от Honda HR-V и Jazz.

[ + – ] Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Honda

Новая Honda ZR-V обещает быть очень доступной. Она будет немного дешевле модели BR-V, то есть базовая версия обойдется примерно в 15 тыс. долларов. Она получит 7,0-дюймовый тачскрин, а топовая – комплекс безопасности Honda Sensing suite (адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, контроль разметки и "слепых" зон).

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