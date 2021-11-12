Легенда уходит: с производства снимают семейный внедорожник Нива
Пятидверная Нива стала жертвой низкого спроса и конкуренции с Lada Niva Travel. Последние авто выпустят в декабре-январе.
Линейку Lada Niva Legend сократят – уже в ближайшие месяцы прекращается выпуск удлиненной версии внедорожника ВАЗ-2131. Причина такого решения – малый спрос на пятидверную модель. Об этом сообщает Дром.
О намерениях отказаться от выпуска пятидверной Lada Niva Legend стало известно из производственного плана АвтоВАЗа. Последние внедорожники должны собрать в декабре, хотя если предприятие не успеет использовать все находящиеся на складах кузова, то часть машин выпустят в январе.Важно
Слухи об отказе от ВАЗ-2131 ходили с начала 2021 года. Спрос на удлиненную версию модели и так был невысоким, а в последнее время и вовсе упал. К тому же, значительную часть клиентов переманила обновленная Lada Niva Travel – не такая старая и богаче оснащенная модель.
Следует отметить, что пятидверная Нива никогда не была массовой. Из 3 миллионов собранных с 1977 года внедорожников лишь 100 тыс. – удлиненные. Более популярный трехдверный вариант планируют выпускать еще минимум несколько лет.
Производят ВАЗ-2131 с 1996 года. Пятидверная модель на 50 см длиннее обычной Нивы – 4240 мм. Автомобиль оснащают стандартным 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.
Ранее Фокус рассказывал, что в Германии стартовало производство особой Нивы. Ее выпустят лимитированной серией.