Стартували продажі доступного семимісного кросовера від Renault: ціна 15 тисяч євро та заводське ГБО, буде і в Україні

Dacia Jogger уже доступний у країнах ЄС. Зі старту кросовер запропонували з 1,0-літровими турбомоторами.

У Європі стартували продажі Dacia Jogger. Кросовер доступний за дуже привабливою ціною від 15 тис. євро, і це найдешевша семимісна модель на ринку ЄС. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Кросовер комплектують 1,0-літровими турбомоторами Фото: Dacia

Нова Dacia Jogger приходить на зміну універсалу Logan MCV. Кросовер побудований на платформі нових Logan і Sandero третього покоління, але за розмірами відчутно більший за них:

довжина — 4 547 м;

висота — 1 632 мм;

ширина — 1 784 мм;

колісна база — 2 897 мм.

[ + – ] У базовій версії немає кондиціонера Фото: Dacia

Запропоновано версії на 5 та 7 місць. Об'єм багажника становить 160 л із трьома рядами сидінь, 708 л — із двома та 1 819 л — зі складеними задніми кріслами.

Базова комплектація Dacia Jogger не має кондиціонера, але отримала 6 подушок безпеки, датчик світла та систему автоматичного гальмування.

Важливо

Представлений найпрактичніший і наймісткіший Opel Astra 2022

Топовий варіант Extreme+ Limited Edition (18 200 євро) оснащений 16-дюймовими литими дисками, клімат-контролем, камерою заднього виду, навігацією з 8-дюймовим дисплеєм, парктроніком і бездротовою зарядкою для смартфонів.

[ + – ] У семимісній конфігурації залишається 160-літровий багажник Фото: Dacia

Зі старту для Dacia Jogger 2022 доступні виключно 1,0-літровий турбомотор, що розвиває 110 к. с. у бензиновій версії та 99 к. с. — із заводським ГБО. Згодом з'явиться гібридна модифікація.

Кросовер має з'явитися і в Україні 2022 року. У нас він буде представлений під маркою Renault.

Раніше Фокус розповідав про новий Skoda Karoq. Компактний кросовер пройшов фейсліфтінг.