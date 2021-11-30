Новий Skoda Karoq 2022 офіційно представлений: що змінилося в популярному кросовері (відео)

У Skoda Karoq змінено дизайн та розширено комплектацію. Базова версія отримала віртуальну приладку.

Skoda Karoq 2022 розкрили під час онлайн-презентації. Компактний кросовер пройшов плановий фейсліфтинг і надійде у продаж із початку 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт чеського бренду.

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[ + – ] У кросовера нові фари та грати радіатора Фото: Skoda

Новий Skoda Karoq не надто змінився зовні. Впізнається оновлений кросовер за збільшеними решітками радіатора і дещо зміненими фарами і бамперами. Позаду освіжені ліхтарі та встановлений збільшений спойлер. Також запропоновані колісні диски діаметром 17-19 дюймів із оптимізованою аеродинамікою.

[ + – ] Спойлер на даху збільшений у розмірах Фото: Skoda

У салоні Skoda Karoq 2022 встановлено нове двоспицеве кермо, як у старших Kodiaq і Octavia. Відтепер уже в базовій версії встановлено віртуальну панель приладів.

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Базова комплектація Skoda Karoq тепер також включає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та розпізнавання дорожніх знаків. У топових версіях з'явилися матричні фари та бездротова зарядка для смартфонів.

Фото: Skoda

Двигуни Skoda Karoq 2022 залишилися без змін. Кросовер комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (110 к. с.), 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (190 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 116 та 150 к. с. Автомобіль доступний з 6-ступеневою механічною КПП та 7-ступеневим роботом з двома зчепленнями.

[ + – ] Оновлена Skoda Karoq 2022

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