Новый Skoda Karoq 2022 официально представлен: что изменилось в популярном кроссовере (видео)

У Skoda Karoq изменен дизайн и расширена комплектация. Базовая версия получила виртуальную приборку.

Skoda Karoq 2022 раскрыли во время онлайн-презентации. Компактный кроссовер прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу с начала 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт чешского бренда.

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[ + – ] У кроссовера новые фары и решетка радиатора Фото: Skoda

Новый Skoda Karoq не слишком изменился внешне. Узнается обновленный кроссовер по увеличенной решетке радиатора, несколько измененным фарам и бамперам. Сзади освежены фонари и установлен увеличенный спойлер. Также предложены колесные диски диаметром 17-19 дюймов с оптимизированной аэродинамикой.

[ + – ] Спойлер увеличен в размерах Фото: Skoda

В салоне Skoda Karoq 2022 установлен новый двухспицевый руль, как у старших Kodiaq и Octavia. Отныне уже в базовой версии установлена виртуальная панель приборов.

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Базовая комплектация Skoda Karoq теперь также включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и распознавания дорожных знаков. В топовых версиях появились матричные фары и беспроводная зарядка для смартфонов.

[ + – ] Уже в базовой версии Skoda Karoq 2022 установлена виртуальная панель приборов Фото: Skoda

Двигатели Skoda Karoq 2022 остались без изменений. Кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (110 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 116 и 150 л. с. Автомобиль доступен с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

[ + – ] Видео обновленного кроссовера Skoda Karoq 2022

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