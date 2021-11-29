Названы лучшие авто года в Европе: почти все они – электрокары

Абсолютного победителя назовут 28 февраля. Шесть из семи претендентов на победу – электромобили.

Оглашен шортлист конкурса European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). Жюри выбрало семь лучших моделей, одна из которых станет победителем. Об этом сообщает официальный сайт премии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Среди претендентов на победу в European Car of the Year – такие модели:

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Renault Megane E-Tech

Skoda Enyaq iV

[ + – ] Cupra Born [ + – ] Ford Mustang Mach-E [ + – ] Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Kia EV6 [ + – ] Peugeot 308 [ + – ] Renault Megane E-Tech [ + – ] Skoda Enyaq iV

То есть, шесть из семи моделей – электрокары. Единственное исключение – Peugeot 308: электрический вариант у него появится, но пока модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Также следует отметить, что в шортлисте — сразу пять кроссоверов и отсутствуют модели премиум-сегмента.

Лучший авто 2022 года в Европе огласят 28 февраля во время специального онлайн-ивента. Выберет его жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.

Важно

Как не платить огромный штраф за нерастаможенную "евробляху": найден простой способ (видео)

Конкурс European Car of the Year проводят с 1964 года. В прошлом году победителем стал хэтчбек Totota Yaris.

Ранее Фокус рассказывал о лучшем авто года в Германии. Им также стал электромобиль.