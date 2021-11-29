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Названы лучшие авто года в Европе: почти все они – электрокары

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Фото: Autocar | В шортлисте European Car of the Year - семь моделей

Абсолютного победителя назовут 28 февраля. Шесть из семи претендентов на победу – электромобили.

Оглашен шортлист конкурса European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). Жюри выбрало семь лучших моделей, одна из которых станет победителем. Об этом сообщает официальный сайт премии.

Среди претендентов на победу в European Car of the Year – такие модели:

  • Cupra Born
  • Ford Mustang Mach-E
  • Hyundai Ioniq 5
  • Kia EV6
  • Peugeot 308
  • Renault Megane E-Tech
  • Skoda Enyaq iV
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Cupra Born
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Ford Mustang Mach-E
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Hyundai Ioniq 5
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Kia EV6
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Peugeot 308
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Renault Megane E-Tech
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
Skoda Enyaq iV
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
авто года, лучший авто года, European Car of the Year
авто года, лучший авто года, European Car of the Year

То есть, шесть из семи моделей – электрокары. Единственное исключение – Peugeot 308: электрический вариант у него появится, но пока модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Также следует отметить, что в шортлисте — сразу пять кроссоверов и отсутствуют модели премиум-сегмента.

Лучший авто 2022 года в Европе огласят 28 февраля во время специального онлайн-ивента. Выберет его жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.

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Конкурс European Car of the Year проводят с 1964 года. В прошлом году победителем стал хэтчбек Totota Yaris.

Ранее Фокус рассказывал о лучшем авто года в Германии. Им также стал электромобиль.