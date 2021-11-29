Названі найкращі авто року в Європі: майже всі вони – електрокари

Абсолютного переможця назвуть 28 лютого. Шість із семи претендентів на перемогу – електромобілі.

Оголошено шортліст конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Журі обрало сім найкращих моделей, одна з яких стане переможцем. Про це повідомляє офіційний сайт премії.

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Серед претендентів на перемогу в European Car of the Year – такі моделі:

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Renault Megane E-Tech

Skoda Enyaq iV

[ + – ] Cupra Born [ + – ] Ford Mustang Mach-E [ + – ] Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Kia EV6 [ + – ] Peugeot 308 [ + – ] Renault Megane E-Tech [ + – ] Skoda Enyaq iV

Тобто шість із семи моделей – електрокари. Єдиний виняток – Peugeot 308: електричний варіант у нього з'явиться, але поки що модель запропонована в бензинових, дизельних та гібридних версіях. Також варто зазначити, що в шортлісті — одразу п'ять кросоверів і відсутні моделі преміум-сегменту.

Найкраще авто 2022 року в Європі оголосять 28 лютого під час спеціального онлайн-івенту. Вибере його журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 країни Європи.

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Конкурс European Car of the Year проводять із 1964 року. Торік переможцем став хетчбек Totota Yaris.

Раніше Фокус розповідав про найкраще авто року в Німеччині. Ним також став електромобіль.