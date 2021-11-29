Названі найкращі авто року в Європі: майже всі вони – електрокари
Абсолютного переможця назвуть 28 лютого. Шість із семи претендентів на перемогу – електромобілі.
Оголошено шортліст конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Журі обрало сім найкращих моделей, одна з яких стане переможцем. Про це повідомляє офіційний сайт премії.
Серед претендентів на перемогу в European Car of the Year – такі моделі:
- Cupra Born
- Ford Mustang Mach-E
- Hyundai Ioniq 5
- Kia EV6
- Peugeot 308
- Renault Megane E-Tech
- Skoda Enyaq iV
Тобто шість із семи моделей – електрокари. Єдиний виняток – Peugeot 308: електричний варіант у нього з'явиться, але поки що модель запропонована в бензинових, дизельних та гібридних версіях. Також варто зазначити, що в шортлісті — одразу п'ять кросоверів і відсутні моделі преміум-сегменту.
Найкраще авто 2022 року в Європі оголосять 28 лютого під час спеціального онлайн-івенту. Вибере його журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 країни Європи.Важливо
Конкурс European Car of the Year проводять із 1964 року. Торік переможцем став хетчбек Totota Yaris.
Раніше Фокус розповідав про найкраще авто року в Німеччині. Ним також став електромобіль.