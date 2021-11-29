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Названі найкращі авто року в Європі: майже всі вони – електрокари

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Фото: Autocar | У шортлісті European Car of the Year – сім моделей

Абсолютного переможця назвуть 28 лютого. Шість із семи претендентів на перемогу – електромобілі.

Оголошено шортліст конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Журі обрало сім найкращих моделей, одна з яких стане переможцем. Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Серед претендентів на перемогу в European Car of the Year – такі моделі:

  • Cupra Born
  • Ford Mustang Mach-E
  • Hyundai Ioniq 5
  • Kia EV6
  • Peugeot 308
  • Renault Megane E-Tech
  • Skoda Enyaq iV
Cupra Born
Cupra Born
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
Kia EV6
Peugeot 308
Peugeot 308
Renault Megane E-Tech
Renault Megane E-Tech
Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV
Cupra Born
Ford Mustang Mach-E
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
Peugeot 308
Renault Megane E-Tech
Skoda Enyaq iV

Тобто шість із семи моделей – електрокари. Єдиний виняток – Peugeot 308: електричний варіант у нього з'явиться, але поки що модель запропонована в бензинових, дизельних та гібридних версіях. Також варто зазначити, що в шортлісті — одразу п'ять кросоверів і відсутні моделі преміум-сегменту.

Найкраще авто 2022 року в Європі оголосять 28 лютого під час спеціального онлайн-івенту. Вибере його журі із 60 автожурналістів, які представляють 23 країни Європи.

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Конкурс European Car of the Year проводять із 1964 року. Торік переможцем став хетчбек Totota Yaris.

Раніше Фокус розповідав про найкраще авто року в Німеччині. Ним також став електромобіль.