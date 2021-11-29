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Як не платити величезний штраф за нерозмитнену "євробляху": знайдено простий спосіб (відео)

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Автомобілі на єврономерах безкоштовно передають державі

Відмова від авто на єврономерах на користь держави дозволить уникнути гігантських штрафів, тим більше, що його все одно можуть конфіскувати.

Українці почали добровільно віддавати "євробляхи" державі. Роблять це не стільки з міркувань благодійності, як через небажання платити величезні штрафи. Про це повідомляється у відео громадської організації "АвтоЄвроСила".

У відео власник нерозмитненого Volkswagen T4 Андрій заявляє про передачу авто державі. Тепер машина возитиме військовослужбовців у зоні ООС. Андрій хотів розмитнити євробляху, проте на комерційні моделі на кшталт Т4 пільговий тариф не поширювався.

Відмова від авто дозволяє не платити величезний штраф

Як відомо, після завершення пільгового періоду розмитнення з авто на єврономерах почали боротися. Власникам загрожують штрафи розміром до 170 тис. гривень і конфіскація автомобіля. Навіть якщо навмисне спалити автомобіль або розібрати його на запчастини, то це не врятує від покарання — у базі даних митниці він все одно залишатиметься за власником.

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А ось безоплатна передача транспортного засобу державі – простий вихід мінімізувати збитки. Звичайно, власник позбавляється автомобіля, але не платитиме величезний штраф, який найчастіше в рази перевищує вартість "євробляхи". До речі, потім держава може навіть роздавати такі авто безплатно нужденним.

Раніше Фокус розповідав про конфіскований в українця нерозмитнений спорткар Maserati. Власнику загрожує 600 тис. гривень штрафу.