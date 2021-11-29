В українця конфіскували елітний спорткар Maserati: йому загрожує штраф 600 тис. гривень

Власника Maserati Ghibli викрили у підробці документів. Автомобіль відправлено на штрафмайданчик до рішення суду.

Українець втратив дорогий спортивний седан Maserati Ghibli. Преміальний автомобіль вилучили на митному посту "Виноградів" через підроблені документи і наразі його власнику загрожує серйозний штраф. Про це повідомляє Закарпатська митниця.

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[ + – ] Вартість вживаного Maserati Ghibli – понад 600 тис. гривень Фото: Державна митна служба

Як стало відомо, 34-річний мешканець одного із сіл Тячівського району Закарпатської області вирішив завезти до України седан Maserati Ghibli 2013 року в режимі "імпорт". На митниці він надав договір купівлі-продажу, нібито засвідчений нотаріусом міста Карлові Вари (Чехія), згідно з яким авто придбано в іншого громадянина України.

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При вивченні документів на автомобільні інспектори митниці засумнівалися в автентичності договору. Вони зв'язалися з чеським нотаріусом і той повідомив, що не посвідчував купівлю цього автомобіля.

[ + – ] Справу передано до суду, а автомобіль вилучено Фото: Державна митна служба

Відповідно, договір визнали фальшивим і на водія Maserati було оформлено протокол про порушення ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкцією за це є штраф у розмірі 100% вартості товару, що провозиться – у цьому випадку це понад 600 тис. гривень. Справу передано до суду, а автомобіль відправлено на штрафмайданчик.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні конфіскують автомобілі через неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Серед них – дорогі позашляховики.