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С кухней и душем: представлена самая нестандартная версия Нивы (фото)

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Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Фото: Carakoom | Установка жилого модуля потребовала усиления шасси

Автодом Нива построен по заказу немецких клиентов. Внедорожник получил большой жилой модуль.

Lada Niva 2021 получила очень необычную версию. Внедорожник превратили в дом на колесах специально для вылазок в труднодоступные места. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Нестандартный тюнинг Нивы выполнило ателье "Автокемперпром" из города Коломна, причем заказчиками выступили немецкие клиенты. Внедорожник получил огромный жилой модуль из пластика и алюминия.

Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Заказчиком выступил клиент из Германии
Фото: Carakoom

Внутри оборудованы три спальных места и раскладной стол, а также санузел с душем и унитазом и кухня с плитой и раковиной. Для поклажи предусмотрены разнообразные шкафы и выдвижные ящики. Материалы отделки стойкие к повреждениям.

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Комплектация Нивы включает климат-контроль и бойлер для подогрева воды. Электрооборудование запитано от солнечных батарей на крыше и от дополнительных аккумуляторов.

Превращение Lada Niva в дом на колесах потребовало усиления шасси. Кроме того, установлен более мощный 1,8-литровый двигатель на 100 л. с. В подвеске появились пневмоэлементы.

Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Внедорожник получил более мощный 100-сильный мотор
Фото: Carakoom
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Жилой модуль выполнен из алюминия и пластика
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Внутри - три спальных места
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Кухня дополнена раковиной и плитой
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
В жилом модуле нашли место для санузла
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva
Автодом Нива, дом на колесах Нива, Тюнинг Нивы, Lada Niva

Автодом Нива также получил подножки и расширители арок. Оснащение включает и внедорожную резину. Полноприводная трансмиссия с блокировкой центрального дифференциала не претерпела изменений.

Ранее Фокус рассказывал про самый неординарный тюнинг Нивы. Внедорожник превратили в настоящий автопоезд.