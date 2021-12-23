С кухней и душем: представлена самая нестандартная версия Нивы (фото)
Автодом Нива построен по заказу немецких клиентов. Внедорожник получил большой жилой модуль.
Lada Niva 2021 получила очень необычную версию. Внедорожник превратили в дом на колесах специально для вылазок в труднодоступные места. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Нестандартный тюнинг Нивы выполнило ателье "Автокемперпром" из города Коломна, причем заказчиками выступили немецкие клиенты. Внедорожник получил огромный жилой модуль из пластика и алюминия.
Внутри оборудованы три спальных места и раскладной стол, а также санузел с душем и унитазом и кухня с плитой и раковиной. Для поклажи предусмотрены разнообразные шкафы и выдвижные ящики. Материалы отделки стойкие к повреждениям.Важно
Комплектация Нивы включает климат-контроль и бойлер для подогрева воды. Электрооборудование запитано от солнечных батарей на крыше и от дополнительных аккумуляторов.
Превращение Lada Niva в дом на колесах потребовало усиления шасси. Кроме того, установлен более мощный 1,8-литровый двигатель на 100 л. с. В подвеске появились пневмоэлементы.
Автодом Нива также получил подножки и расширители арок. Оснащение включает и внедорожную резину. Полноприводная трансмиссия с блокировкой центрального дифференциала не претерпела изменений.
Ранее Фокус рассказывал про самый неординарный тюнинг Нивы. Внедорожник превратили в настоящий автопоезд.