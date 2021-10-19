Впервые за полвека: УАЗ Буханка получил роскошную версию с кондиционером

Пока кондиционер ставят только на версии УАЗ для южноамериканского рынка, но вскоре опцию предложат и в других странах. Микроавтобус также получил комфортабельные сиденья, лебедку и усиленные бамперы.

УАЗ-3909 впервые в истории получил кондиционер. Оснастили им специальную версию микроавтобуса для стран Латинской Америки. Первыми купить УАЗ Буханку с кондиционером смогут в Чили. Об этом пишет российское издание Известия.

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[ + – ] Поначалу УАЗ с кондиционером будут продавать в Латинской Америке Фото: Известия

Семейство УАЗ-3909/2206 (ранее – УАЗ-452) выпускают с 1965 года и до этого его не комплектовали заводским кондиционером. Впрочем, ранее кемпер на базе УАЗ дооснастили этой опцией.

Кондиционер мощностью 5 кВт для микроавтобуса разработала компания "Элиндж". Его разместили на крыше, а воздуховоды находятся в консоли на потолке. Миниатюрный блок управления вывели на переднюю панель.

[ + – ] Воздуховоды кондиционера разместили в потолке Фото: Известия

Кроме того, специальная версия УАЗ-3909 получила усиленные бамперы, дуги, внедорожную резину, лебедку и багажник на крышу. В салоне установили более комфортабельные сиденья и магнитола. Примечательно, что первой представили грузопассажирскую версию микроавтобуса.

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Силовой агрегат изменений не претерпел: УАЗ оснащен знакомым 2,7-литровым 112-сильным бензиновым мотором, 5-ступенчатой МКПП, а также подключаемым полным приводом. Также предусмотрены ABS и усилитель руля.

[ + – ] Миниатюрный переключатель кондиционера установлен на передней панели Фото: Известия

Дебютирует новая версия именно в Чили, ведь там продукция УАЗ пользуется спросом и представлен весь модельный ряд марки. Позже новый УАЗ Буханка с кондиционером появится и в других странах, причем не только в Южной Америке.

Ранее Фокус рассказывал, что 34-летний УАЗ в Европе продают по цене новой Toyota Corolla. Внедорожник оснащен редким дизельным двигателем.