Уперше за пів століття: УАЗ "Буханка" отримав розкішну версію з кондиціонером

Поки кондиціонер ставлять тільки на версії УАЗ для американського ринку, але незабаром опцію запропонують і в інших країнах. Мікроавтобус також отримав комфортабельні сидіння, лебідку та посилені бампери.

УАЗ-3909 вперше в історії отримав кондиціонер. Оснастили ним спеціальну версію мікроавтобуса для країн Латинської Америки. Першими купити УАЗ "Буханку" з кондиціонером зможуть у Чилі. Про це пише російське видання "Известия".

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[ + – ] Спочатку УАЗ з кондиціонером продаватимуть у Латинській Америці Фото: Известия

Сімейство УАЗ-3909/2206 (раніше — УАЗ-452) випускають із 1965 року і до цього його не комплектували заводським кондиціонером. Утім, раніше кемпер на базі УАЗ дооснастили цією опцією.

Кондиціонер потужністю 5 кВт для мікроавтобуса розробила компанія "Еліндж". Його розмістили на даху, а повітроводи розташовані в консолі на стелі. Мініатюрний блок управління вивели на передню панель.

[ + – ] Повітроводи кондиціонера розмістили в стелі Фото: Известия

Крім того, спеціальна версія УАЗ-3909 отримала посилені бампери, дуги, позадорожню гуму, лебідку та багажник на дах. У салоні встановили комфортабельніші сидіння та магнітолу. Примітно, що першою представили вантажопасажирську версію мікроавтобуса.

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Силовий агрегат змін не зазнав: УАЗ оснащений знайомим 2,7-літровим 112-сильним бензиновим мотором, 5-ступінчастою МКПП, а також тим, що підключається повним приводом. Також передбачені ABS і підсилювач керма.

[ + – ] Мініатюрний перемикач кондиціонера встановлений на передній панелі Фото: Известия

Дебютує нова версія саме в Чилі, адже там продукція УАЗ користується попитом і представлена вся модельна лінійка марки. Пізніше новий УАЗ "Буханка" з кондиціонером з'явиться і в інших країнах, причому не тільки в Південній Америці.

Раніше Фокус розповідав, що 34-річний УАЗ в Європі продають за ціною нової Toyota Corolla. Позашляховик оснащений рідкісним дизельним двигуном.