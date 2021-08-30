На заміну "УАЗикам": в Україні показали перший варіант джипа для ЗСУ (фото)
Незважаючи на вимогу надати джип до 1 вересня з уже пройденими заводськими випробуваннями, в Міноборони досі не вислали вимоги до них.
Приватна компанія "Українська бронетехніка" показала свій варіант заміни радянського УАЗ в армії на базі Toyota Hilux. Про це повідомляє Defense Express.
Позашляховик адаптували під вимоги Міноборони. Одна з головних вимог у тендері — кліренс не менше 240 мм. У варіанта на базі Toyota він становить 300 мм, як і в УАЗ-469.
Розробники зробили варіант на базі серійної версії японського позашляховика, але за згодою виробника:
- замінили стандартні колеса;
- посилили підвіску;
- посилили мости.
Завдяки співпраці з Toyota Europe вдалося зберегти заводську гарантію на автомобіль. Також компанія співпрацювала з чеською Glomex, які постачають подібні позашляховики для армії Чехії. За їхніми словами, українські вимоги найвищі в Східній Європі через що ціна на авто не може бути високою. Тому вони побоюються, що тендер затягнеться, поки вартість не стане прийнятною.
Гендиректор української компанії Владислав Бельбас стверджує, що за умовою конкурсу дослідний зразок повинен бути наданий Міноборони до 1 вересня. До цього потрібно провести заводські випробування.
"Проблема в тому, що методик і програм для проведення заводських випробувань у нас немає — Міноборони їх досі не надали", — стверджує Владислав Бельбас.
Він додає, що Міноборони заявляло про намір закупити перші 150 машин вже цьогоріч, але у відомстві затягують з умовами випробувань.
Як стверджують у виданні, в силових відомствах є необхідність у тисячах нових машин для заміни УАЗ не тільки в армії, а й в інших силових відомствах.
Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що Міноборони оголосило тендер на заміну "УАЗик" для потреб ЗСУ.
У травні в Міноборони розкрили деталі вимог до машин для заміни "УАЗик" в армії. Проєкт отримав назву "Сайгак".