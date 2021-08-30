На заміну "УАЗикам": в Україні показали перший варіант джипа для ЗСУ (фото)

Незважаючи на вимогу надати джип до 1 вересня з уже пройденими заводськими випробуваннями, в Міноборони досі не вислали вимоги до них.

Приватна компанія "Українська бронетехніка" показала свій варіант заміни радянського УАЗ в армії на базі Toyota Hilux. Про це повідомляє Defense Express.

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Позашляховик адаптували під вимоги Міноборони. Одна з головних вимог у тендері — кліренс не менше 240 мм. У варіанта на базі Toyota він становить 300 мм, як і в УАЗ-469.

Фото: Defense Express

Розробники зробили варіант на базі серійної версії японського позашляховика, але за згодою виробника:

замінили стандартні колеса;

посилили підвіску;

посилили мости.

Завдяки співпраці з Toyota Europe вдалося зберегти заводську гарантію на автомобіль. Також компанія співпрацювала з чеською Glomex, які постачають подібні позашляховики для армії Чехії. За їхніми словами, українські вимоги найвищі в Східній Європі через що ціна на авто не може бути високою. Тому вони побоюються, що тендер затягнеться, поки вартість не стане прийнятною.

Фото: Defense Express

Гендиректор української компанії Владислав Бельбас стверджує, що за умовою конкурсу дослідний зразок повинен бути наданий Міноборони до 1 вересня. До цього потрібно провести заводські випробування.

"Проблема в тому, що методик і програм для проведення заводських випробувань у нас немає — Міноборони їх досі не надали", — стверджує Владислав Бельбас.

Він додає, що Міноборони заявляло про намір закупити перші 150 машин вже цьогоріч, але у відомстві затягують з умовами випробувань.

Фото: Defense Express

Як стверджують у виданні, в силових відомствах є необхідність у тисячах нових машин для заміни УАЗ не тільки в армії, а й в інших силових відомствах.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що Міноборони оголосило тендер на заміну "УАЗик" для потреб ЗСУ.

У травні в Міноборони розкрили деталі вимог до машин для заміни "УАЗик" в армії. Проєкт отримав назву "Сайгак".