На замену "УАЗикам": в Украине показали первый вариант джипа для ВСУ (фото)
Несмотря на требование предоставить джип до 1 сентября с уже пройденными заводскими испытаниями, в Минобороны до сих пор не выслали требования к ним.
Частная компания "Украинская бронетехника" показала свой вариант замены советского УАЗ в армии на базе Toyota Hilux. Об этом сообщает Defense Express.
Внедорожник адаптировали под требования Минобороны. Одно из главных требований в тендере — клиренс не менее 240 мм. У варианта на базе Toyota он составляет 300 мм, как и у УАЗ-469.
Разработчики сделали вариант на базе серийной версии японского внедорожника, но с согласия производителя:
- Заменили стандартные колеса
- Усилили подвеску
- Усилили мосты
Благодаря сотрудничеству с Toyota Europe удалось сохранить заводскую гарантию на автомобиль. Также компания сотрудничала с чешской Glomex, которые поставляют подобные внедорожники для армии Чехии. По их словам, украинские требования самые высокие в Восточной Европе из-за чего цена на авто не может быть высокой. Поэтому они опасаются, что тендер затянется, пока стоимость не станет приемлемой.
Гендиректор украинской компании Владислав Бельбас утверждает, что по условию конкурса опытный образец должен быть предоставлен Минобороны до 1 сентября. До этого нужно провести заводские испытания.
"Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет — Минобороны их до сих пор не предоставили", — утверждает Владислав Бельбас.
Он добавляет, что Минобороны заявляло о намерении закупить первые 150 машин уже в этом году, но в ведомстве затягивают с условиями испытаний.
Как утверждают в издании, в силовых ведомствах есть необходимость в тысячах новых машин для замены УАЗ не только в армии, но и в других силовых ведомствах.
Напомним, 2 марта стало известно, что Минобороны огласило тендер на замену "УАЗиков" для нужд ВСУ.
В мае в Минобороны раскрыли детали требований к машинам для замены "УАЗиков" в армии. Проект получил название "Сайгак".