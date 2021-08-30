На замену "УАЗикам": в Украине показали первый вариант джипа для ВСУ (фото)

Несмотря на требование предоставить джип до 1 сентября с уже пройденными заводскими испытаниями, в Минобороны до сих пор не выслали требования к ним.

Частная компания "Украинская бронетехника" показала свой вариант замены советского УАЗ в армии на базе Toyota Hilux. Об этом сообщает Defense Express.

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Внедорожник адаптировали под требования Минобороны. Одно из главных требований в тендере — клиренс не менее 240 мм. У варианта на базе Toyota он составляет 300 мм, как и у УАЗ-469.

Фото: Defense Express

Разработчики сделали вариант на базе серийной версии японского внедорожника, но с согласия производителя:

Заменили стандартные колеса

Усилили подвеску

Усилили мосты

Благодаря сотрудничеству с Toyota Europe удалось сохранить заводскую гарантию на автомобиль. Также компания сотрудничала с чешской Glomex, которые поставляют подобные внедорожники для армии Чехии. По их словам, украинские требования самые высокие в Восточной Европе из-за чего цена на авто не может быть высокой. Поэтому они опасаются, что тендер затянется, пока стоимость не станет приемлемой.

Фото: Defense Express

Гендиректор украинской компании Владислав Бельбас утверждает, что по условию конкурса опытный образец должен быть предоставлен Минобороны до 1 сентября. До этого нужно провести заводские испытания.

"Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет — Минобороны их до сих пор не предоставили", — утверждает Владислав Бельбас.

Он добавляет, что Минобороны заявляло о намерении закупить первые 150 машин уже в этом году, но в ведомстве затягивают с условиями испытаний.

Фото: Defense Express

Как утверждают в издании, в силовых ведомствах есть необходимость в тысячах новых машин для замены УАЗ не только в армии, но и в других силовых ведомствах.

Напомним, 2 марта стало известно, что Минобороны огласило тендер на замену "УАЗиков" для нужд ВСУ.

В мае в Минобороны раскрыли детали требований к машинам для замены "УАЗиков" в армии. Проект получил название "Сайгак".