Минобороны объявило о поиске замены "УАЗику" для нужд Вооруженных сил

В ведомстве огласили о начале исследовательско-конструкторских работ для разработки нового внедорожника для нужд армии.

Министерство обороны Украины объявило об открытии исследовательско-конструкторских работ по разработке легкого автомобиля повышенной проходимости. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны.

Исследовательские работы ведомство предлагает компаниям сделать за свой счет. Первый этап разработки планируют завершить в первой половине 2021 года.

Причиной замены называют моральную и физическую непригодность "УАЗ". Они исчерпали свой межремонтный ресурс и уже не соответствуют современным требованиям к армейским автомобилям.

"Мы должны сказать "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. Для опытных образов существует ряд требований — надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота в обслуживании и ремонте", — заявил министр Андрей Таран.

По его словам, автомобиль должен обеспечивать выполнение заданий независимо от климатических зон. А выбирать его в ведомстве планируют по результатам госиспытаний.

Первые автомобили получать подразделения и военные части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задания в зоне ООС.

УАЗ-469 — полноприводный легковой автомобиль с повышенной проходимостью. Производился силами Ульяновского автозавода в СССР/России. Первый автомобиль вышел с завода в 1972 году. Модель 469 — это военная версия, особенностью которого являлись колесные редукторы. Позднее вышла модификация УАЗ-3151, которая имела еще ряд улучшений. Используется в ВСУ.

Напомним, 26 февраля Нацгвардия получила партию из 10 бронеавтомобилей "Новатор". Ранее "Киевский бронетанковый завод" передал 5 модернизированных танков Т-72 для нужд ВСУ.