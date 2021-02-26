Нацгвардия получила 10 бронеавтомобилей "Новатор" (фото)

Для "Украинской бронетехники" это уже 3 партия транспорта, произведенная для нужд Национальной гвардии

Национальная гвардия Украины получила партию новых спецбронеавтомобилей "Новатор" Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

На базе производителя бронеавтомобилей "Украинская бронетехника" в Новых Петровцах произошла передача спецавтомобилей для нужд Нацгвардии. Отмечается, что это уже третья партия "Новаторов", которые получила Национальная гвардия.

"Каждая партия повышает обороноспособность украинского войска. Гордимся тем, что бронированная техника нашего предприятия спасает жизнь защитников Украины", — заявил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Фото: Википедия

"Новатор" — бронеавтомобиль разработан в 2017 году. Он имеет колесную базу по формуле 4х4. В нем установлен 6,7 литровый турбодизель, который способен преодолевать препятствия глубиной до 0,75 метра и подъемы до 60%. Максимальная скорость авто составляет 140 км/ч по автодорогах. Запас хода от 500 до 1000 км, в зависимости от того, по какой поверхности едет бронеавто.

По состоянию на декабрь 2020 их всего изготовили около 70 единиц. Автомобиль способен перевозить 5 человек, включая экипаж.

Напомним, ранее военные 93 бригады получили партию "Новаторов".