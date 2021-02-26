Нацгвардія отримала 10 бронеавтомобілів "Новатор" (фото)

Для "Української бронетехніки" це вже 3 партія транспорту, вироблена для потреб Національної гвардії.

Національна гвардія України отримала партію нових спецбронеавтомобілів "Новатор" Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

На базі виробника бронеавтомобілів "Українська бронетехніка" в Нових Петрівцях відбулося передавання спецавтомобілів для потреб Нацгвардії. Зазначається, що це вже третя партія "Новаторів", які отримала Національна гвардія.

"Кожна партія підвищує обороноздатність українського війська. Пишаємося тим, що броньована техніка нашого підприємства рятує життя захисників України", — заявив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

Фото: Вiкiпедiя

"Новатор" — бронеавтомобіль розроблений в 2017 році. Він має колісну базу за формулою 4х4. У ньому встановлений 6,7 літровий турбодизель, який здатний долати перешкоди глибиною до 0,75 метра та підйоми до 60%. Максимальна швидкість авто становить 140 км/год по автодорогах. Запас ходу від 500 до 1 000 км, залежно від того, з якої поверхні їде бронеавто.

Станом на грудень 2020 їх всього виготовили приблизно 70 одиниць. Автомобіль здатний перевозити 5 осіб, враховуючи екіпаж.

Нагадаємо, раніше військові 93 бригади отримали партію "Новаторів".