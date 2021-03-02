Міноборони оголосило про пошук заміни "УАЗику" для потреб Збройних сил

У відомстві оголосили про початок дослідно-конструкторських робіт для розробки нового позашляховика для потреб армії.

Міністерство оборони України оголосило про відкриття дослідно-конструкторських робіт з розробки легкого автомобіля підвищеної прохідності. Про це повідомляється в прес-службі Міноборони.

Дослідницькі роботи відомство пропонує компаніям зробити за свій рахунок. Перший етап розробки планують завершити в першій половині 2021 року.

Причиною заміни називають моральну і фізичну непридатність "УАЗ". Вони вичерпали свій міжремонтний ресурс і вже не відповідають сучасним вимогам до армійських автомобілів.

"Ми повинні сказати "Farewell, УАЗ". Новий позашляховик повинен відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. Для досвідчених образів існує ряд вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота в обслуговуванні і ремонті", — заявив міністр Андрій Таран .

За його словами, автомобіль повинен забезпечувати виконання завдань незалежно від кліматичних зон. А вибирати його у відомстві планують за результатами держвипробувань.

Перші автомобілі отримуватимуть підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання в зоні ООС.

УАЗ-469 — повнопривідний легковий автомобіль з підвищеною прохідністю. Виготовлявся силами Ульяновського автозаводу в СРСР/Росії. Перший автомобіль вийшов із заводу в 1972 році. Модель 469 — це військова версія, особливістю якого були колісні редуктори. Пізніше вийшла модифікація УАЗ-3151, яка мала ще ряд поліпшень. Використовується в ЗСУ.

Нагадаємо: 26 лютого Нацгвардія отримала партію з 10 бронеавтомобілів "Новатор". Раніше "Київський бронетанковий завод" передав 5 модернізованих танків Т-72 для потреб ЗСУ.