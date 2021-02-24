"Киевский бронетанковый завод" передал ВСУ партию модернизированных танков Т-72 (видео)

Танки получили более мощный двигатель, гусеницы и динамическую защиту "Нож".

"Киевский бронетанковый завод" передал Вооруженным силам Украины партию из 5 модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает Армия Инфром.

Технику удалось отремонтировать за менее чем 2 месяца. В "Укроборонпроме", который участвовал в передаче вооружения, заявляют, что в скором времени к этим пяти танков прибавится еще столько же. Все они отремонтированы в рамках Государственного оборонного заказа. При этом не уточняется, в какую бригаду направят обновленные танки.

По данным "Украинского милитарного портала", вероятнее всего модификация Т-72 производилась до версии АМТ, но урезанного вида. В модификации отсутствует энергоагрегат, который должен подзаряжать некоторые элементы танка.

"Улучшены его технические характеристики, установлен более мощный двигатель на на 840 лошадиных сил, улучшена ходовая часть путем установки гусениц от Т-80. Ныне машина имеет возможность за счет комплекса 9К120 производить стрельбу управляемыми ракетами "Комбат" на прицельную дальность в 4 км. Улучшены смотровые приборы и динамическая защита за счет системы "Нож", — заявил директор бронетанкового завода Владимир Синявский.

Также директор Укроборонпрома Юрий Гусеев выразил надежду получить оборонный заказ на танк "Оплот". По его словам, "Оплот" обладает одними из лучших техническими характеристиками в мире. На следующей неделе "Укроборонпром" представит концепцию по созданию оборонно-промышленного парка на базе "Киевского бронетанкового".

Напомним, на выставке вооружения в ОАЭ "Укроборонпром" подписал контракт с Пакистаном на ремонт пакистанских танков Т-80 на сумму 85,6 млн долларов.

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